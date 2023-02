Nantes-Juve: "On n’a pas été à la hauteur", admet Kombouaré

Après la défaite et l’élimination du FC Nantes en 16e de finale de Ligue Europa face à la Juve (0-3) jeudi à la Beaujoire, Antoine Kombouaré, l’entraîneur nantais, a encensé le public nantais, à la hauteur de l’événement, contrairement à son équipe.

L’aventure européenne du FC Nantes est terminée. Une semaine après avoir obtenu un résultat nul plein de promesse sur la pelouse de la Juventus (1-1), les Jaune et Vert se sont inclinés 3-0 lors du 16e de finale retour de Ligue Europa, jeudi soir au stade de la Beaujoire. Un carton rouge écopé très tôt par Nicolas Pallois (20e) et surtout le talent d’Angel Di Maria, auteur d’un triplé, ont écoeuré des Nantais loin du compte. Mais en dépit de cette élimination, difficile de ne pas souligner le rôle du public nantais. Bouillant avant le coup d’envoi, il a continué à donner de la voix même quand il n’y avait presque plus d’espoir.

"Les supporters ont été exceptionnels"

Malgré sa déception, Antoine Kombouaré lui a rendu hommage après la rencontre : "J’ai surtout envie de féliciter nos supporters. Ils ont été exceptionnels, a déclaré l’entraîneur kanak. Eux ils ont gagné le match. Nous il a fallu qu’on fasse honneur. Parce qu’à la mi-temps, quand vous êtes menés 0-2 et que vous êtes à dix… Mais on n’a pas lâché pour nos supporters. Je suis vraiment fier de voir que l’on a un public présent qui nous a soutenu pendant tout le match. C’est exceptionnel. Nous, on n’a pas été à la hauteur de l’événement mais eux ils ont répondu présent."

Prochain rendez-vous pour le FC Nantes, dimanche, face à Rennes, pour le compte de la 25eme journée de Ligue 1.