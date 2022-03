OL-Porto: ça a chauffé entre les bancs, Conceiçao dénonce des insultes côté lyonnais

La fin du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et le FC Porto (1-1) a été marqué par quelques échauffourées entre les staffs des deux équipes. L'entraîneur portugais Sergio Conceiçao a même évoqué des insultes côté lyonnais.

C’était chaud jeudi soir au Groupama Stadium. Si l’Olympique Lyonnais a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue Europa malgré son match nul face au FC Porto (1-1, victoire 1-0 à l'aller), le suspense et la tension ont duré jusqu’à la fin. Et même un peu au-delà. Juste après le coup de sifflet final, une brève échauffourée (à retrouver à partir de 2'55 dans la vidéo ci-dessus) a opposé les deux bancs avant que le calme ne soit vite rétabli.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct la Ligue Europa

Vercoutre visé par Conceiçao ?

Pour le volcanique entraîneur portugais Sergio Conceiçao, le scenario était dur à digérer ("Je ne pense pas que nous méritions d'être éliminés") mais il n'y avait pas que ça... "J’ai vu quelqu’un du staff technique de Lyon parler portugais et insulter les joueurs et le staff de Porto" a déclaré l’ancien coach du FC Nantes repris par les médias portugais. Selon lui, il pourrait s’agir de l’entraîneur des gardiens (Rémy Vercoutre). Sergio Concieiçao a ajouté qu’il n’en savait pas plus car il est ensuite parti rejoindre le vestiaire.

>> Ligue Europa: revivez OL-Porto (1-1)