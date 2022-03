OL: "Quand tu es 6e de Premier League, c’est pas mal", Bosz se méfie de West Ham

En conférence de presse ce vendredi, Peter Bosz a réagi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa. Tombeur du FC Porto en huitièmes, l'OL affrontera West Ham, actuel sixième de Premier League.

Le FC Barcelone a été évité. Mais ce sera tout de même un gros morceau. Bourreau du FC Porto au tour précédent, l’OL se frottera à West Ham en quarts de finale de la Ligue Europa (aller le 7 avril / retour le 14 avril). Avant une potentielle demie contre l’équipe de Xavi, qui sera opposée à l’Eintracht Francfort.

"West Ham est une bonne équipe, mais il n’y a que des bonnes équipes en quarts de finale. Quand tu es 6e de Premier League, c’est pas mal. Nous on est 10e en Ligue 1", a réagi dans la foulée du tirage au sort l’entraîneur lyonnais Peter Bosz en conférence de presse. "On fait un bon parcours en Europe, et pas seulement depuis hier soir (nul 1-1 contre Porto après la victoire 1-0 à l’aller, ndlr). On va regarder un peu plus cette équipe maintenant, on a le temps pour le faire. On veut rester le plus longtemps possible en Europe, on va essayer d’arriver en mai. C’est super de jouer encore deux matchs", a souligné Bosz, qui parmi les joueurs de West Ham connaît surtout Andriy Yarmolenko.

Il avait eu l’attaquant sous ses ordres lorsqu’il était en poste au Borussia Dortmund, au début de la saison 2017-2018. Encore buteur jeudi lors de la victoire des Hammers face au FC Séville (2-0), l’Ukrainien sera l’un des principaux dangers pour la défense lyonnaise. Les Gones devront aussi se méfier de Michail Antonio, déjà auteur de dix buts et dix passes décisives cette saison en 35 apparitions toutes compétitions confondues. Sans oublier l'élégant milieu espagnol Pablo Fornals, le lutin argentin Manuel Lanzini et le virevoltant ailier algérien Saïd Benrahma.

Bosz veut de la régularité

L'OL croisera aussi la route d'anciens pensionnaires du championnat de France comme Kurt Zouma, cadre de l'équipe de David Moyes, et Alphonse Areola, doublure de Lukasz Fabianski en Premier League mais titulaire en Ligue Europa. Avant son match aller à Londres, Lyon aura deux matchs pour monter en puissance : un déplacement à Reims ce dimanche (17h05) et la réception d'Angers le 3 avril.

"On va essayer de bien se préparer et récupérer", a assuré Bosz, qui attend maintenant de la régularité de la part de son équipe, capable à la fois de se sublimer sur la scène européenne et de sombrer en Ligue 1 contre Rennes (défaite 4-2). "Moi aussi j'ai du mal à comprendre, a-t-il reconnu. Le match qu'on a joué contre Rennes est différent de celui contre Porto. Mais pour moi ce n'est pas fini. Il y a encore 10 matchs. On est loin du podium, mais ce n'est pas fini. J'espère qu'on va faire une série. J'espère qu'on le montrera dimanche. Je prépare déjà la causerie pour demain."

Avant le début de la 29e journée, l'OL pointe à neuf longueurs du podium, son objectif affiché en début de saison.