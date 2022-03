OL-Porto: Bosz "ne doute pas" de ses joueurs et affiche sa "confiance"

Lyon est en ballottage favorable au moment de recevoir le FC Porto, ce jeudi en 8e de finale retour de la Ligue Europa (21h), une semaine après s’être imposé au Portugal (0-1). Malgré leur inconstance en Ligue 1, Peter Bosz croit ses joueurs capables de rééditer leur bonne performance sur la scène européenne.

La consigne semblait clair avant de se présenter devant les médias: pour Peter Bosz et Anthony Lopes, pas question de revenir sur la cuisante défaite du week-end contre Rennes en Ligue 1 (2-4). "C’est une compétition différente, alors on ne va parler que de ça." Façon habile de se débarrasser rapidement de ce qui fâche, le championnat où l’OL est 10e, pour se concentrer sur ce qui fonctionne bien: la Ligue Europa.

"Cette irrégularité dans les différentes compétitions? Je ne sais pas pourquoi, a admis le coach lyonnais ce mercredi en conférence de presse. C'est un fait, oui, on a réalisé un bon groupe de Ligue Europa (l’OL a terminé premier, et invaincu, ndlr). Contre Porto c’était pas mal aussi (victoire 0-1 à l’aller). (…) On n’est pas stables. Là, le dernier match contre Rennes, ce n’était pas notre vrai visage."

>> Toutes les infos sur OL-Porto en direct

"Pourquoi c’est mieux en Ligue Europa? Je n’ai pas la recette"

Les Lyonnais se sont fait gifler sur leur pelouse en L1 par ses Bretons séduisants, quatre jours après avoir livré une très bonne partition en 8e de finale aller de C3 sur la pelouse de Porto. "Je ne doute pas de mon équipe", a clamé Bosz, qui assure avoir "confiance" avant de recevoir les Portugais au Groupama Stadium.

"Quand on est à l’OL, on n’a pas le droit à l’erreur de partout, il y a une pression constante, poursuit son gardien et capitaine, Anthony Lopes. Pourquoi c’est mieux en Ligue Europa? Je n’ai pas la recette. Mais la compétition européenne nous correspond énormément. On arrive à y faire les matches qu'il faut."

International lusitanien (14 sélections), Lopes connaît mieux que quiconque ses futurs adversaires, qu’ils côtoient pour certains régulièrement en sélection. "Il ne faut en aucun cas sous-estimer notre adversaire. Porto est un grand club, et a des grands joueurs. Je connais très bien leur mentalité. Il ne faut pas être surpris de l'entame de match qu'ils vont faire. Ils vont démarrer et finir pied au plancher. A nous d’être concentrés."