Ligue Europa: le tirage complet des quarts de finale, avec du costaud pour l’OL

Le tirage des quarts et des demi-finales de Ligue Europa a eu lieu ce vendredi à Nyon, en Suisse. L’OL a hérité de West Ham, avant une éventuelle demi-finale contre le Barça.

L’OL est fixé sur son sort. Au lendemain de leur qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa aux dépens du FC Porto (1-1 au retour, victoire 1-0 à l’aller), les Lyonnais connaissent leurs adversaires. À l’issue du tirage au sort effectué à Nyon (Suisse) ce vendredi, le club rhodanien a hérité de West Ham au tour suivant.

Les Lyonnais vont se frotter à l'actuel sixième de Premier League, qui pointe à seulement deux points d'Arsenal et du top 4. Au tour précédent, les coéquipiers de Kurt Zouma et d'Alphonse Aréola ont sorti le FC Séville après prolongation (victoire 2-0 au retour, défaite 1-0 à l'aller). Le vainqueur de ce match entre l'OL et les Hammers retrouvera le vainqueur de Francfort-Barça en demi-finale.

Quarts de finale aller le 7 avril, retour le 14 avril

Les quarts de finale aller auront lieu le jeudi 7 avril, tandis que les matchs retour se tiendront une semaine plus tard, le 14 avril. Les demi-finales, quant à elles, seront disputées le 28 avril (aller) et le 5 mai (retour).

L’OL est le dernier club français encore engagé dans cette Ligue Europa. Jeudi soir, l’AS Monaco, défait 2-0 en 8e de finale aller contre Braga, n’a pas réussi à créer l’exploit au match retour à Louis-II. Les hommes de Philippe Clement, rapidement menés 1-0, ont sauvé l’honneur grâce à Disasi en fin de match mais n’ont jamais semblé en mesure de rejoindre le top 8 de cette C3.

Le programme des quarts de finale

RB Leipzig - Atalanta Bergame

Francfort - Barcelone

West Ham - OL

Braga - Glasgow Rangers

Les affiches potentielles en demi-finale

Leipzig/Atalante - Braga/Rangers

West Ham/OL - Francfort/Barcelone