Olympiacos-Nantes: la belle scène des Canaris qui ont suivi la qualification sur leur téléphone portable

Vainqueurs de l’Olympiacos (2-0), le FC Nantes a suivi le nul de Qarabag à Fribourg (1-1), qui assurait sa qualification en barrages de Ligue Europa, sur des téléphones portables en restant sur la pelouse.

Les Nantais avaient fait leur part du travail, mais auront sué jusqu’au bout, ce jeudi. Vainqueurs de l’Olympiacos (2-0), après une jolie fin de match, les Canaris ne devaient leur qualification pour les barrages de la Ligue Europa qu’à un faux-pas de Qarabag face à Fribourg, dans l’autre match du groupe G qui se jouait en même temps que le leur. Lorsque le club azerbaïdjanais a égalisé à 1-1, puis que l’arbitre a annoncé sept minutes de temps additionnel, leur survie dans la compétition ne tenait donc plus qu’à un fil.

Ayant fini plus tôt leur rencontre, les joueurs d’Antoine Kombouaré ont donc cherché un moyen de se tenir informés du score de l’autre match, priant pour que les multiples offensives de Qarabag n’aboutissent pas. Restés sur la pelouse du stade Karaïskaki, ils se sont massés autour de téléphones portables, dégainés par un membre du staff ou un photographe, pour assister aux dernières secondes de la rencontre, suivies via un live textuel.

Un succès fêté avec le parcage

Finalement, la délivrance est venue d’un cri émanant des gradins et plus précisément du parcage de supporters nantais, qui suivait également le match en parallèle, probablement sur un live télévisé. Entendant ces exclamations, qui venaient bien fêter le coup de sifflet final (1-1, élimination de Qarabag), les joueurs se sont alors élancés en courant vers le kop visiteurs, pour fêter cette qualification avec leurs fans, restés jusqu’au bout, à grand coups de sauts et de chants.

Avec ce succès, Alban Lafont et ses coéquipiers se sont potentiellement offerts un choc européen en barrages: deuxièmes de leur groupe, ils retrouveront forcément un club ayant terminé à la deuxième place de sa poule de Ligue des champions. Ils pourraient donc croiser la route du FC Barcelone, de la Juventus Turin ou de l’Ajax Amsterdam. Pour Monaco, deuxième du groupe H après sa victoire 4-1 face à l’Étoile Rouge de Belgrade, ce sera le même tarif.