OM-Galatasaray, les compos: Mandanda encore sur le banc, Milik aussi

Quatre jours après avoir été dominé par Lens (3-2), l'OM reçoit ce jeudi Galatasaray (21h) pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Les compositions sont tombées.

Jorge Sampaoli l’a lui-même annoncé, ce match est "vital pour la qualification". Après un nul frustrant concédé sur le terrain du Lokomotiv Moscou (1-1) pour son entrée en lice dans la compétition, l’OM accueille ce jeudi soir Galatasaray (21h) pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. L’objectif pour les Marseillais est également de rectifier le tir et d’oublier leur première défaite de la saison concédée dimanche contre Lens (3-2). "On est des pros et on doit être prêts à jouer selon le rythme qu'impose le foot actuel. Je ne crois pas qu'on a perdu à cause de la fatigue. On a perdu contre une équipe qui a mieux joué. Si face à Galatasaray on ne contrôle pas le jeu et les transitions, ça sera aussi difficile", a appuyé Sampaoli, qui peut compter sur un groupe au complet.

Mandanda encore remplaçant

Arkadiusz Milik, qui n’a plus rejoué depuis le 23 mai dernier en raison d’une blessure au ménisque, est de retour. L’international polonais prendra place sur le banc dans un premier temps. Dimitri Payet, lui, est bien titulaire et capitaine. Il sera épaulé en pointe par Cengiz Ünder, Amine Harit et Bamba Dieng. Dans les buts, l’Espagnol Pau Lopez est une nouvelle fois préféré à Steve Mandanda, qui n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour la phase finale de la Ligue des nations. En face, Galatasaray connaît un début de saison compliqué avec une dixième place en championnat, mais l’équipe de Fatih Terim a bien démarré sa campagne européenne en faisant tomber la Lazio (1-0).

Ce match se disputera par ailleurs devant plus de 45.000 personnes et sous haute surveillance policière. Des mesures de sécurité renforcées ont été annoncées par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône pour prévenir tout problème après les nombreux incidents survenus dans les stades français cette saison.

La composition de l'OM : Lopez – Lirola, Saliba, Alvaro, Luan Peres – Guendouzi, Gueye - Ünder, Harit, Dieng - Payet

La composition de Galatasaray : Muslera - Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt - Antalyali, Kutlu - Morutan, Cicaldau, Akturkoglu - Dervisolglu

