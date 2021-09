L'OM fatigué avant Galatasaray? Une mauvaise "excuse", pour Sampaoli

Interrogé ce mercredi sur une éventuelle fatigue générale dans l'effectif marseillais avant OM-Galatasaray jeudi soir en Ligue Europa, l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli a balayé cette idée, et rappelé que ses joueurs doivent être prêts pour chaque match.

Ce n'est pas nouveau: le style de jeu de Jorge Sampaoli, cette pression constante pour récupérer la balle le plus rapidement possible, demande aux joueurs beaucoup d'énergie. Est-ce que cette énergie a manqué la semaine dernière à l'OM contre Angers (0-0) ou lors de la défaite face à Lens au Vélodrome (3-2)? C'est une théorie. A laquelle ne semble pas du tout adhérer le technicien marseillais.

Interrogé ce mercredi sur une éventuelle fatigue dans son groupe avant la réception de Galatasaray jeudi soir en Ligue Europa, "El Pelado" n'a pas voulu se cacher derrière ce qu'il considère être une mauvaise "excuse".

"Le plus grand impact que nous pouvons ressentir actuellement, ce n'est pas celui de la fatigue, mais de la défaite, a-t-il lancé en conférence de presse. Quand vous perdez, vous cherchez toujours des explications. La fatigue, la construction de l'équipe, la jeunesse des joueurs... Mais ce ne sont que des excuses après un match moins réussi. Nous avons des joueurs pros qui doivent être prêts. Si un joueur n'est pas prêt, un autre prendra sa place. L'entraîneur est là pour ça, pour faire ces choix. La fatigue n'est pas une excuse, contre Lens nous avons juste perdu contre une équipe qui a été meilleure."

Under se sent "en pleine forme"

Quelques minutes avant le coach, Cengiz Under - qui veut évidemment jouer contre ses compatriotes jeudi soir - s'est d'ailleurs dit en pleine possession de ses moyens. "Personnellement je me sens en pleine forme, je n'ai pas de souci particulier, a assuré l'ailier turc. Effectivement on enchaine les matchs tous les trois jours, il peut y avoir des défaillances momentanées, mais moi je n'ai pas le sentiment d'être fatigué. Et je suis sûr que les performances de l'équipe vont s'améliorer dans les matchs à venir."

C'est en tout cas ce qu'espère Sampaoli, deux semaines après le nul frustrant sur le terrain du Lokomotiv Moscou (1-1). "Le match de demain est vital pour nous, pour cette compétition, nous n'avons pas le temps de faire une analyse globale du match précédent, a expliqué l'Argentin. Nous devons être prêts pour Galatasaray et aller de l'avant. (...) Après, nous aurons deux matchs contre la Lazio qui pourraient compliquer les choses. Donc pour la suite de la compétition, la victoire est importante." Voire indispensable.

Pour la décrocher, l'OM pourra peut-être compter sur le retour d'Arek Milik, qui pourrait faire partie du groupe, comme l'a laissé entendre Sampaoli. Mais le coach phocéen n'a pas voulu en dire plus sur son onze de départ.