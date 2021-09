OM-Galatasaray: match momentanément arrêté, des interpellations au Vélodrome

Le match de Ligue Europa entre Marseille et Galatasaray a été stoppé quelques minutes jeudi en première période, en raison de jets de fumigènes et de projectiles en tribunes. Cinq interpellations ont déjà eu lieu au Vélodrome.

Encore des incidents dans un stade français. Ce jeudi soir, la rencontre entre l’OM et Galatasaray, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, a été interrompue à la 38e minute de jeu, à 0-0, à cause de jets de fumigènes et de projectiles dans les tribunes du stade Vélodrome.

Des supporters du club turc ont notamment envoyé des fumigènes sur la pelouse, et les deux camps ont semblé s’en renvoyer quelques minutes. L’arbitre polonais Pawel Raczkowski a donc pris la décision de stopper la partie. Les forces de l’ordre sont intervenues pour tenter de mettre fin à ces incidents, et Fatih Terim, l’entraîneur légendaire de Galatasaray, est lui-même venu en bas du virage visiteur pour essayer de calmer les fans de son club.

Huit minutes d'arrêt

Après huit minutes d'interruption, le calme est quelque peu revenu et l'arbitre a ordonné la reprise du match. Un cordon renforcé de CRS et de stadiers entre supporters des deux équipes a été mis en place. Cinq interpellations ont eu lieu depuis le début du match pour jets de projectiles ou fumigènes. D'autres sont en cours d'identification.

Ce match se dispute devant plus de 45.000 personnes et sous haute surveillance policière. Des mesures de sécurité renforcées ont été instaurées par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône pour prévenir tout problème après les nombreux incidents survenus dans les stades français cette saison. La billetterie s'était aussi adaptée pour éviter de disperser des grappes de supporters adverses dans les gradins. Les indépendants qui voulaient acheter des billets sur le site de l’OM pouvaient préciser en ligne qu’ils étaient supporters de Galatasaray pour être automatiquement dirigés dans la zone visiteurs.

