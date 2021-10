PSV Eindhoven-Monaco: Nübel conscient que ses débuts "ont été difficiles"

Ce jeudi à 21h, l’AS Monaco affrontera, aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven, dans le cadre de la phase de poules de la Ligue Europa. Auprès de RMC Sport, le portier Alexander Nübel s’est exprimé sur ses débuts compliqués avec le club monégasque, tout en se voulant rassurant pour les matchs à venir.

Deuxième de son groupe à égalité de points avec le PSV Eindhoven, qui est leader, Monaco a un gros coup à jouer ce jeudi à 21h aux Pays-Bas, dans le cadre de la troisième journée des poules de la Ligue Europa. Après un match nul 1-1 face à la Real Sociedad, le club monégasque doit sécuriser sa place pour les phases finales de la compétition. D’autant que l'équipe espagnole, qui affronte Sturm Graz, ne compte que deux points de retard sur l'ASM.

Au micro de RMC Sport à la veille de la rencontre, Alexander Nübel (25 ans) s’est exprimé sur son rôle et surtout son adaptation à Monaco, reconnaissant que "les débuts n’ont pas été bons" avec sa nouvelle équipe.

Mais le gardien prêté par le Bayern Munich assure monter en puissance au fur et à mesure des matchs: "Je me sens de mieux en mieux et je suis impatient d’être là pour la prochaine rencontre", insiste-t-il. Considéré comme un grand espoir à son poste, l’Allemand a, depuis le début de la saison, encaissé 13 buts en dix matchs de Ligue. Et a souvent été critiqué pour son manque de sérénité.

"C’est une motivation de jouer la semaine"

Après s’être montré rassurant sur ses performances à venir, Nübel a affiché sa satisfaction à l'idée de jouer des matchs de Coupe d’Europe: "Jouer en semaine est une motivation, parce que ça veut souvent dire qu’on joue en Europe. Tout le monde aime jouer le mardi, le mercredi ou le jeudi", a-t-il déclaré.

Le joueur de 25 ans a aussi évoqué sa relation avec son entraineur Niko Kovac, qui l’aide beaucoup dans sa progression en lui donnant des axes d’amélioration: "Notre relation est bonne, on parle tous les jours de football, de ce que je peux mieux faire. C’est ce pourquoi je suis ici. Je joue et j’en suis très heureux", a-t-il conclu.