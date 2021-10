Racisme à Prague: "L'UEFA est une honte", tacle l'avocat de Glen Kamara

Le match Sparta Prague-Glasgow Rangers (1-0), jeudi soir en Ligue Europa, a été marqué par le comportement raciste d'enfants tchèques à l'égard du milieu des Rangers Glen Kamara. Ulcéré par ces nouveaux incidents, l'avocat du joueur finlandais tacle ce vendredi les autorités locales, mais aussi l'UEFA.

C'est devenu une habitude, et c'est d'autant plus dramatique. Alors que le match de Ligue Europa entre le Sparta Prague et les Glasgow Rangers (1-0) devait se jouer jeudi soir à huis clos, en raison de précédents incidents racistes au stade Letna, 10.000 enfants de moins de 14 ans - accompagnés de quelques adultes - ont finalement eu le droit d'assister à la rencontre.

Problème: ces jeunes spectateurs ont hué - et semble-t-il insulté - durant toute la partie le milieu de terrain (noir) des Rangers Glen Kamara, qui avait déjà été victime de racisme contre l'autre club de Prague, le Slavia, il y a quelques mois. Un spectacle consternant, sur lequel est revenu ce vendredi l'avocat du joueur finlandais d'origine sierra-léonaise. Avec beaucoup de colère.

"Ces clubs devraient être éjectés des tournois européens qu’ils disputent"

"Ce qui est triste avec les événements d'hier soir, c’est que le stade était fermé aux supporters du Sparta, et qu’on ne pensait pas voir de telles scènes se répéter, a réagi Aamer Anwar sur Sky Sports. On imaginait ne pas entendre d’insultes, ne pas voir de racisme. Sauf que cela s’est encore produit avec… 10.000 écoliers, qui ont insulté et hué Glen Kamara à chaque touche de balle. Et pas seulement Glen, mais tous les joueurs noirs des Rangers. Et ça, c’est juste inacceptable, c’est une véritable honte, et il est temps que les autorités tchèques réalisent qu’il y a un vrai problème de racisme dans ce pays. Ça suffit !"

Mais pour Aamer Anwar, l'UEFA doit elle aussi sévir plus durement de son côté. "Soyons francs: ils (l’UEFA et ses dirigeants, ndlr) sont une honte! Ils ont échoué à chaque fois qu’ils avaient l’occasion d’agir, se désole-t-il. Ils aiment parler de respect, mais où est le respect pour Glen Kamara? Où est le respect pour les joueurs noirs qui sont insultés? (…) Même après le match, cela se poursuit sur les réseaux sociaux… Je ne suis pas un joueur de foot, je suis un avocat, et depuis hier soir j’ai dû bloquer plein d’individus racistes en ligne. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Je crois que les autorités n’ont même pas commencé à s’emparer du problème."

Pour le résoudre, l'avocat demande des exclusions exemplaires, et plus seulement de "simples" huis clos ou amendes. "Ces clubs devraient être éjectés des tournois européens qu’ils disputent, et alors les supporters commenceront à comprendre, estime-t-il. Je ne suis pas naïf, ici aussi en Angleterre nous avons des problèmes, ici aussi le racisme existe, mais les scènes que nous voyons jour après jour en Europe de l’Est me rappellent une autre époque..."