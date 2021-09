Rangers-OL, les compos: grande première pour Boateng

L'OL a rendez-vous ce jeudi soir à Glasgow pour y défier les Rangers (21h) lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

L’aventure de l’OL en Ligue Europa démarre ce jeudi. Après une saison sans Coupe d’Europe, les Gones s’attaquent aux Rangers de Steven Gerrard, à Glasgow (21h). Sans Moussa Dembélé, Léo Dubois et Tino Kadewere, blessés, mais avec Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes et Xherdan Shaqiri. L'international suisse, dont le parcours vaccinal n’est pas complet, a pu bénéficier d’une dérogation pour faire partie du groupe lyonnais. Paqueta et Guimaraes, eux, craignaient de ne pas pouvoir se rendre à Glasgow en raison de leur passage dans un pays classé "rouge Covid" (le Brésil) par les autorités britanniques. L’UEFA a finalement donné son feu vert pour leur présence en Ecosse.

>> Rangers-OL EN DIRECT

Slimani titulaire en l'absence de Dembélé

Ils seront titulaires à Ibrox Park, alors que Shaqiri prendra place sur le banc dans un premier temps. Autre présence majeure sur le terrain, celle de Jérôme Boateng qui effectuera ses grands débuts avec l'OL.

Malo Gusto et Emerson occuperont les couloirs défensifs. En l’absence de Dembélé, Islam Slimani aura l’occasion de marquer des points en attaque. "Lyon a de très bons joueurs, c'est un gros club qui devrait être en Ligue des champions. Ils ont aussi un entraîneur très expérimenté et on ne se fait aucune illusion sur la difficulté du match que nous avons à jouer demain", a prévenu Gerrard en conférence de presse, alors que l'OL a connu un début de saison délicat avant de se rassurer contre Nantes (1-0) et Strasbourg (3-1).

En face, les Rangers sont leaders de leur championnat après cinq journées. Ils miseront surtout sur leur avant-centre colombien Alfredo Morelos (17 buts toutes compétitions confondues la saison dernière) pour déstabiliser la défense lyonnaise.

La composition des Glasgow Rangers : McGregor - Tavernier, Balogun, Goldson, Barisic - Lundstrom, Kamara, Davis, Aribo - Kent, Morelos

La composition de l'OL : Lopes - Gusto, Boateng, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Toko Ekambi, Aouar, Paqueta - Slimani

