Ligue Europa: le bus de l’OL tagué par des supporters des Rangers

L’Olympique Lyonnais, qui se déplace sur la pelouse des Glasgow Rangers (21h) ce jeudi en Ligue Europa, a vu son bus être tagué par des supporters écossais dans la nuit, selon Le Progrès. Un message injurieux envers les Lyonnais qui a été rapidement effacé.

C’est une drôle de surprise que l’OL a découverte ce jeudi matin. Le bus des Lyonnais a été tagué par des supporters des Glasgow Rangers, comme le relève Lyon Mag. Les deux équipes s'affrontent ce jeudi soir en Ecosse, pour la première journée de phase de groupes de la Ligue Europa.

Les faits ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi sur parking de l’hôtel Golf à Glasgow. "RFC Rangers ultra, Fuck Lyon", pouvait-on lire sur le bus. Une inscription qui a rapidement été effacée par les dirigeants rhodaniens, d'après le quotidien régional.

La Ligue Europa, un objectif pour l'OL

L’Olympique Lyonnais, qui débute sa campagne européenne en Ecosse, se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche à 21h, pour la compte de la sixième journée de Ligue 1.

Les Gones joueront deux matchs par semaine pour le plus grand bonheur de l’entraineur néerlandais: "C'est super d'être là. On veut jouer deux fois par semaine, je suis heureux. Ce n'est pas un problème, les joueurs sont en forme, ils peuvent jouer deux matchs par semaine. Ça fait plaisir d'être là", s’est réjoui l’entraîneur néerlandais mercredi en conférence de presse, à la veille de défier les Rangers à Ibrox Park.



Après une saison sans compétition européenne, la Ligue Europa est un véritable objectif pour l’équipe de Jean-Michel Aulas, qui a hérité d'un tirage plutôt clément pour la phase de poules. Brondby et le Sparta Prague complètent le groupe A.

