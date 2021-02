Real Sociedad-Manchester United: Fernandes et Rashford mettent les Red Devils sur un boulevard

Manchester United a nettement battu la Real Sociedad à Turin, ce jeudi soir en 16e de finale aller de Ligue Europa (4-0). Grâce notamment à Marcus Rashford, les Red Devils ont un pied et demi au tour suivant.

Avec un top 4 à assurer en Premier League, la Ligue Europa n'est pas (encore) la priorité de Manchester United d'ici la fin de saison, mais les Red Devils sont tout de même très bien partis pour poursuivre leur campagne sur la scène continentale.

Eliminés de la Ligue des champions en décembre, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont pris ce jeudi une option sur les 8es de finale de la C3 en allant s'imposer sur le terrain de la Real Sociedad en 16e de finale aller (4-0). Ou plus exactement à l'extérieur, puisque le club espagnol recevait à Turin, dans l'antre de la Juventus, en raison des contraintes sanitaires en vigueur.

Rashford et Bruno Fernandes décisifs

Sans avoir à forcer son talent, Manchester s'est appuyé sur ses deux leaders offensifs du jour pour s'imposer: Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Sur le premier but, le Portugais a bénéficié d'une très bonne ouverture de l'Anglais (et d'une très mauvaise sortie du gardien adverse Remiro) pour faire trembler les filets (1-0, 26e). Sur le deuxième, c'est encore une belle passe de Rashford qui a permis à James de décaler Fernandes pour le doublé (2-0, 57e). Et sur le troisième, c'est cette fois l'attaquant des Three Lions qui a profité d'une passe en profondeur de Fred pour ouvrir son pied droit face à Remiro et tuer le suspense (3-0, 64e). Daniel James a conclu le festival dans les derniers instants de la rencontre (4-0, 90e).

Côté français, le défenseur de la Real Sociedad Robin Le Norman a forcément passé une soirée compliquée, vu le résultat final. Dans le camp d'en face, Anthony Martial a remplacé Rashford à la 68e, sans spécialement s'illustrer. Le match retour se jouera jeudi prochain.