Real Sociedad-Manchester United: le but de Bruno Fernandes sur une défense gag

À la 27e minute, Bruno Fernandes a ouvert le score pour Manchester United contre la Real Sociedad, en seizièmes de finale aller de la Ligue Europa ce jeudi. Le milieu portugais a profité d'une grosse confusion dans la défense basque.

Bruno Fernandes peut remercier Alejandro Remiro. Le milieu portugais a donné l'avantage (1-0) à Manchester United face à la Real Sociedad, ce jeudi soir en Ligue Europa, à la faveur d'une sortie complètement manquée du gardien espagnol.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Cette ouverture du score dans ce seizième de finale aller de Ligue Europa est survenue à la 27e minute. Servi sur l'aile gauche, Marcus Rashford tente un ballon aérien pour lancer dans la profondeur Bruno Fernandes. Ce dernier prend la défense de vitesse à l'entrée de la surface et tente de contrôler. Igor Zubeldia et Robin Le Normand tentent d'intervenir.

5e but en Europe cette saison

Mais au même moment, alors que les deux défenseurs semblaient encore en mesure de gêner le Mancunien, Alejandro Remiro sort de ses six mètres et tente de s'interposer. Mais il ne fait que heurter Robin Le Normand. Bruno Fernandes échappe au contact et profite de la confusion pour marquer dans le but vide.

C'est le cinquième but européen de la saison de l'homme providentiel de Manchester United, après les quatre premiers marqués durant la phase de poules de la Ligue des champions.

En raison des restrictions sanitaires en vigueur en Espagne et en Angleterre, cette rencontre ne se dispute pas dans le Pays Basque. L'UEFA a délocalisé la rencontre à Turin, dans le stade de la Juventus.