Rennes-Dynamo Kiev: "Le football ne doit jamais s'arrêter", selon le coach du club ukrainien

Entraîneur du Dynamo Kiev, qui affronte Rennes en Ligue Europa, le Roumain Mircea Lucescu a jugé que le football était essentiel pour le club ukrainien et ses supporters.

"On doit jouer pour maintenir l'enthousiasme dans cette situation difficile", a déclaré en français Mircea Lucescu, l'entraîneur roumain du Dinamo Kiev, qui affronte jeudi (21h) le Stade Rennais en Ligue Europa. Malgré la guerre, le club de la capitale ukrainienne continue de jouer et de voyager à travers l'Europe pour défendre ses couleurs (les matchs à domicile en C3 sont délocalisés à Cracovie, en Pologne).

"C'est le plus important: maintenir la motivation pour faire vivre le football. Le football ne doit jamais s'arrêter. Si on aime le football, ce n'est pas dérisoire", a insisté Mircea Lucescu, en insistant sur le comportement "exemplaire" de ses joueurs soumis à des conditions de vie, d'entraînement et de déplacement précaires depuis l'invasion russe en février.

La galère pour rejoindre Rennes

Pour venir jouer à Rennes, l'équipe est partie lundi à la mi-journée en bus depuis l'ouest de l'Ukraine pour l'aéroport de Kosice (Slovaquie). Bloquée trois heures à la frontière slovaque, elle est arrivée à minuit à son hôtel à Fougères, à 1h de route de Rennes.

"Mais cela ne peut que renforcer le mental de mes joueurs. Ils jouent pour les supporters, qui sont nombreux au pays à attendre les résultats avec impatience, a déclaré Lucescu. Le Dynamo a un statut international et il est de notre devoir de maintenir ce statut au haut niveau".

Dans les rangs du Stade Rennais, pas question de faire un cadeau à l'adversaire, bien que le club ait invité 250 réfugiés ukrainiens à assister au match. "Évidemment qu'on a tous une solidarité par rapport à ce qui se passe chez eux, a reconnu le coach Bruno Genesio. Mais pour nous, ça reste un match de football contre une équipe qui va être difficile à battre, donc on se concentre uniquement sur le jeu".