Rennes-Fenerbahçe: tension entre Genesio et le banc des Turcs après le penalty

Jorge Jesus et des membres de son staff ont eu des échanges tendus avec Bruno Genesio après le penalty de l'égalisation (2-2) de Fenerbahçe en fin de match ce jeudi, contre le Stade Rennais en Ligue Europa. La tension était présente aussi sur le terrain entre les joueurs.

La fin de match a été tendue. Le Stade Rennais, qui accueillait Fenerbahçe ce jeudi, a concédé le nul (2-2) dans le temps additionnel, sur un penalty transformé par Enner Valencia. L'international équatorien s'est fait justice lui-même après une faute de Benjamin Bourigeaud (92e). Mais la tension était palpable sur le terrain lors de cette rencontre de Ligue Europa.

Plusieurs cartons jaunes distribués

Le ton est monté d'abord entre les principaux acteurs, avec les joueurs de Fenerbahçe qui ont tenté de prendre le ballon des mains de Steve Mandanda. Le portier a refusé de céder. Enner Valencia a eu également un échange avec le défenseur belge Arthur Theate, qui est tombé au sol.

De l'autre côté de la ligne de touche, Jorge Jesus et Bruno Genesio ont aussi haussé le ton. Le technicien portugais et des membres de son staff ont eu des échanges tendus avec le banc rennais. Au final, Joao Pedro et Enner Valencia ont écopé d'un carton jaune, tout comme Arthur Theate.

L'issue de la partie est rageante en tout cas pour Rennes, qui a mené 2-0 avec des buts de Martin Terrier (52e) et Lovro Majer (54e). Mais les Turcs ont réduit la marque par Irfan Can Kahveci d'une frappe splendide en pleine lucarne (60e), avant donc cette égalisation dans le temps additionnel.

Malgré ce nul, Rennes reste en tête de sa poule, avec quatre points. Vainqueur jeudi dernier de l'AEK Larnaca, le club breton poursuivra sa route en Europe le 6 octobre prochain avec la réception du Dynamo Kiev. Dimanche, les hommes de Genesio défieront l'OM au Vélodrome en Ligue 1.