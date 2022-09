Equipe de France: "Un honneur si je suis convoqué", lance Mandanda à la veille de la liste de Deschamps

Malgré une petite blessure, Steve Mandanda a retrouvé du temps de jeu cette saison du côté de Rennes. Présent en conférence de presse avant le match des Rennais contre Fenerbahçe en Ligue Europa jeudi, l'ancien portier de l'OM s'est confié sur sa place en équipe de France, à la veille de l'annonce de la liste de Didier Deschamps.

A le veille de la dernière liste de Didier Deschamps avant celle de la Coupe du monde, il ne serait bon signe pour personne de ne pas être de la partie. Steve Mandanda le sait. S'il veut retrouver sa place dans le groupe France pour la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), il va devoir être très performant, très vite.

Interrogé en conférence de presse avant la réception ce jeudi de Fenerbahçe, l'ancien gardien de l'OM ne se tracasse pas avec cette question et préfère se concentrer sur son jeu: "Pour être honnête, je ne me posais pas vraiment la question. C'est toujours un honneur d'être en équipe de France mais ce n'est pas le plus important."

Steve Mandanda se concentre sur Rennes

Expérimenté, Steve Mandanda connaît très bien Didier Deschamps et sait que son futur en bleu dépendra de ses performances: "Je sais que pour retrouver ce groupe je dois être performant en club, et après, on verra", a t-il confié.

Le gardien de 37 ans aura l'occasion d'être bon dès demain face au Fenerbahçe, équipe supposée la plus coriace à affronter pour Rennes dans son groupe de Ligue Europa. Ensuite, Steve Mandanda pourra se tourner vers ses retrouvailles avec le stade Velodrome dimanche (l'OM accueillera Rennes à 15h).