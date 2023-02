Rennes: "Les tireurs ukrainiens ont été étudiés", Genesio se défend après ses propos sur la "loterie" des tirs au but

En conférence de presse ce samedi à la veille d'un derby contre Nantes en Ligue 1, Bruno Genesio est revenu sur son avis polémique concernant les séances de tirs au but, décrites comme "une loterie". Deux jours après l'élimination en Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk, l'entraîneur rennais a justifié son analyse.

Un avis qui n'a pas suscité l'unanimité. Jeudi, le Stade Rennais a été éliminé de la Ligue Europa par le Shakhtar Donetsk à l'issue d'une séance de tirs au but. Très déçu alors que le club breton a concédé l'égalisation à la 118e, Bruno Genesio a décrit l'exercice des tirs au but comme une "loterie".

Avant le derby contre Nantes ce dimanche (15h) en Ligue 1, Bruno Genesio s'est expliqué sur sa déclaration et le manque de préparation supposée de son équipe pour les tirs au but. "Qu’est-ce que ça veut dire préparer une séance de tirs au but? Vous savez combien de penalties avaient arrêté le gardien et à quel endroit? Les tireurs ukrainiens ont été étudiés et ils n’ont pas tiré là où ils avaient tiré avant, a défendu Genesio samedi en conférence de presse. Pour moi, ce sont des effets de langage qui n’ont rien à voir avec une séance de tirs au but."

"Vous pouvez tirer 5.000 penalties à l'entraînement dans un contexte sans pression et le jour du match..."

Pour se justifier, Bruno Genesio a encore cité le nom de plusieurs joueurs références qui ont loupé au cours de leur carrière des penalties. "Évidemment qu’il y a le geste technique, mais il y a aussi tout ce qui l’englobe, a rappelé Genesio. Vous pouvez tirer 5.000 penalties à l’entraînement, dans un contexte sans pression, sans public, sans fatigue, sans enjeu. Vous allez les mettre les 5.000, peut-être. Et le jour du match… Sinon, ces joueurs-là n’auraient jamais raté un tir au but."

Dans un pays qui a perdu deux finales de la Coupe du monde au terme d'une séance de tirs au but, l'avis de Bruno Genesio a été critiqué. "Mentalement, il faut se préparer peut-être, mais ce n’est pas si évident. Ça veut dire qu’à l’entraînement il faut faire un match de deux heures, avec les mêmes efforts qu’un match de Coupe d’Europe, du public, de l’enjeu… Sinon moi je vais tirer des penalties à l’entraînement je vais les mettre, même à mon âge, a raillé Genesio. Enfin peut-être pas tous mais je vais en mettre beaucoup. Et le jour du match, ce n’est plus pareil."

Provisoirement sixième de Ligue 1 avec 43 points, le Stade Rennais n'a plus que le championnat à jouer en cette fin de saison.