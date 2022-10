Roma-Betis: nouveau coup dur pour Fekir, qui sort encore sur blessure

Alors qu’il venait tout juste de faire son retour sur les terrains après un mois d’absence, Nabil Fekir est sorti sur blessure ce jeudi soir après 22 minutes de jeu contre l’AS Roma en Ligue Europa.

Le sort s’acharne sur Nabil Fekir. Alors qu’il avait fait son retour à la compétition le week-end dernier en Liga après près d’un mois d’absence à cause d’une blessure à un mollet, l’international français (25 sélections, deux buts) est sorti sur blessure ce jeudi soir en Ligue Europa contre l’AS Roma.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Touché à l'arrière de la cuisse droite

Alors que l’on joue la 21e minute et que le club de la Louve et le Betis Séville sont à égalité (0-0), l’ancien Lyonnais s’allonge sur la pelouse du Stade olympique. Immédiatement, Luiz Henrique part s’échauffer et le Brésilien prend finalement la place de Fekir une minute plus tard. En sortant, le champion du monde 2018 se plaint de l’arrière de la cuisse droite.

Alors que l’attaquant a déjà manqué cinq matchs du Betis au mois de septembre, cette blessure tombe particulièrement mal, à moins de sept semaines de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Non-sélectionné par Didier Deschamps depuis septembre 2020, il risque, en fonction du diagnostique, de ne plus avoir beaucoup de matchs pour convaincre le coach des Bleus.