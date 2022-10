Ligue Europa: Xavi Simons encore buteur avec le PSV, il ouvre son compteur en Europe

Parti du Paris Saint-Germain cet été, Xavi Simons continue d'empiler les buts avec le PSV Eindhoven. Contre le FC Zurich en Ligue Europa, il a inscrit ce jeudi son 7e but de la saison, le premier sur la scène européenne.

Xavi Simons est toujours sur son nuage au PSV Eindhoven. Un rush de quasiment 50 mètres, un une-deux dans les petits espaces avec Cody Gakpo et un tir du bout du pied pour conclure, le Néerlandais s'est offert un très joli but lors du déplacement du PSV sur la pelouse du FC Zurich (5-1), jeudi soir en Ligue Europa. Son tout premier but en carrière sur la scène européenne.

Pour Simons, 19 ans, c'est la suite logique d'un début de saison canon. Titulaire indiscutable au poste de milieu offensif depuis son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain, il est particulièrement décisif. En 8 matchs de championnat, il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives, avec notamment trois doublés consécutifs au mois d'août.

Seulement 9 matchs joués la saison dernière

Après un mois de septembre moins prolifique en championnat, marqué aussi par la trêve internationale où Simons a rejoint les Pays-Bas U21, le joueur de 19 ans a repris sa marche en avant avec le PSV, qui a pris 4 points en deux matchs de Ligue Europa jusqu'ici.

Au Paris Saint-Germain la saison passée, Xavi Simons avait joué seulement 9 matchs, dont 3 seulement en tant que titulaire (1 en Ligue 1, 2 en Coupe de France), pour un total de 318 minutes sur le terrain. Il a déjà joué quasiment trois fois plus en deux mois et demi avec le PSV (8880 minutes).