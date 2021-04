Slavia Prague-Arsenal: les Gunners soulagés avec trois buts en six minutes

Avec trois buts inscrits en six minutes, entre la 18e et la 24e, Arsenal a pris une nette avance face au Slavia Prague. Les demi-finales de Ligue Europa se rapprochent pour les Gunners.

Au coup d’envoi de leur quart de finale retour de Ligue Europa, les Gunners étaient éliminés après leur match nul concédé à domicile (1-1), il y a une semaine. Mais les joueurs de Mikel Arteta ont vite douché les espoirs du Slavia Prague avec trois buts inscrits entre la 18e et la 24e minute de jeu.

Nicolas Pépé a d’abord ouvert le score après un très beau travail d’Emile Smith Rowe en pleine surface de réparation. L’Ivoirien, déjà buteur au match aller, a inscrit son cinquième but dans la compétition cette saison.

Lacazette et Saka anéantissent les espoirs de Prague

Trois minutes plus tard, Alexandre Lacazette a doublé la mise sur un pénalty obtenu par Smith Rowe, encore lui. Un but qui venait déjà soulager les Gunners, obligeant le Slavia Prague à marquer trois buts pour se qualifier. Mais Bukayo Saka, dans la foulée, est venu donner encore un peu plus d’air à Arsenal avec un troisième but en six minutes grâce à une frappe précise à ras de terre.

A condition de conserver cet avantage, les Londoniens retrouveront en demi-finale de la compétition le vainqueur de la confrontation entre le Villarreal d’Unai Emery et le Dinamo Zagreb.