Arsenal: forfait en Ligue Europa, Aubameyang souffre du paludisme

Absent du match d'Arsenal contre le Slavia Prague, comptant pour les quarts de finale retour de Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang a révélé sur Instagram qu'il avait contracté le paludisme. L'attaquant gabonais a été infecté lors du dernier rassemblement avec son équipe nationale.

Pierre-Emerick Aubameyang sait désormais pourquoi il était diminué ces derniers temps. L'attaquant d'Arsenal a révélé jeudi soir souffrir du paludisme. Il l'a annoncé dans une publication sur Instagram, quelques minutes avant le coup d'envoi du match de son équipe contre le Slavia Prague en quarts de finale retour de Ligue Europa. Selon ses explications, la contamination s'est produite lors de la dernière trêve internationale avec sa sélection du Gabon.

"Malheureusement, j'ai contracté le paludisme lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale au Gabon il y a quelques semaines. J'ai passé quelques jours à l'hôpital cette semaine, mais je me sens déjà beaucoup mieux chaque jour, grâce aux excellents médecins qui ont détecté et traité le virus si rapidement", a-t-il écrit dans un texte accompagnant une photo de lui sur son lit d'hôpital.

"Je serai bientôt de retour"

"Je ne me sentais pas vraiment moi-même ces deux dernières semaines, mais je serai bientôt de retour plus fort que jamais", a ajouté le capitaine des Gunners, sans donner plus de précisions sur la durée de sa convalescence. Il a simplement fait savoir qu'il allait regarder le match de ses coéquipiers à la télévision.

Pierre-Emerick Aubameyang avait participé à la victoire 3-0 du Gabon contre la RD Congo, le 25 mars, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. De retour de sélection, le joueur de 31 ans avait été titulaire lors de la défaite 3-0 face à Liverpool et était rentré quelques minutes lors du quart de finale aller de Ligue Europa contre le Slavia Prague (1-1).