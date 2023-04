Sporting – Juventus Turin : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Après la Ligue des Champions, l’Europa League est de retour ce jeudi. Parmi les affiches au programme, la Juventus de Turin se déplace sur la pelouse du Sporting. Découvrons ici comment suivre le match.

Victorieuse au match aller grâce à un but de Federico Gatti à la soixante-treizième minute, la Juventus de Turin aborde cette rencontre retour avec un léger matelas d’avance.

Regardez le match ! Profitez de l'offre RMC Sport Craquez pour un joli prix sur l'abonnement RMC Sport pour voir le match Je m'abonne

Mais en face, le Sporting espère renverser la tendance dans un stade José Alvalade qui sera entièrement acquis à sa cause pour ce match retour. Pour cette rencontre, le défenseur buteur du match aller devrait à nouveau démarrer la rencontre dans une défense à trois centraux. Pour animer son attaque, la Juventus de Turin devrait s’en remettre à Francesco Chiesa et Angel Di Maria. Les deux ailiers devraient être accompagnés par Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque. Contrairement à l’an dernier et aux années précédentes, une victoire par un but d’écart dans le temps règlementaire pousserait les deux équipes vers la prolongation. Le vainqueur de la double confrontation entre le Sporting et la Juventus de Turin s’en ira défier en demi-finale l’équipe qui se qualifiera entre Manchester United et le FC Séville, le club le plus titré de l’histoire de la compétition. Maintenant que le décor de la rencontre est plantée, découvrons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne vous pourrez retrouver les 22 acteurs de ce match entre le Sporting et la Juventus de Turin.

Sporting – Juventus Turin : à quelle heure ?

Pour suivre cette rencontre entre le Sporting et la Juventus de Turin, rendez-vous ce jeudi soir dès 21 heures sur les antennes de RMC Sport 3. En ce moment, sachez que le groupe RMC Sport propose une offre groupée qui permet d’accéder aux 15 canaux RMC Sport et aux 10 chaînes du groupe beIN SPORTS. Une offre accessible avec ou sans engagement de durée. En optant pour un engagement de 12 mois, le souscripteur devra débourser la somme de 29 euros par mois.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.