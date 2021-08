Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort de la Ligue Europa et la Conference League

Après le tirage au sort de la Ligue des champions ce jeudi, place à ceux de la Ligue Europa et de la Conference League ce vendredi. Ils auront lieu respectivement à 12h et 13h30 ce vendredi et seront diffusés sur RMC Sport 1.

Quatre clubs français attendent de connaître leurs futurs adversaires en Europe. Si le Stade Rennais s'est qualifié ce jeudi pour la phase de groupes de la Conference League, la dernière compétition européenne de l'UEFA, l'AS Monaco a été reversé en Ligue Europa après son élimination à l'issue des barrages de Ligue des champions.

Les Monégasques participeront à la Ligue Europa, tout comme l'OL et l'OM. Soit les derniers 3es, 4es et 5es de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa aura lieu ce vendredi midi, à Istanbul, en Turquie. La cérémonie sera diffusée sur RMC Sport 1.

RMC Sport 1 diffusera aussi le tirage au sort de la League Conference, toujours à Istanbul, à partir de 13h30. Le Stade Rennais est dans le chapeau 2 et pourrait retrouver des adversaires comme l'AS Rome ou Tottenham, placés dans le chapeau 1. Les chapeaux 3 et 4 semblent plutôt abordables sur le papier. Il faudra terminer premier de son groupe pour se qualifier au tour suivant. Le deuxième effectuera un barrage face aux troisièmes des groupes de Ligue Europa.

En Ligue Europa, l'OL a le meilleur coefficient UEFA et a été placé dans le chapeau 1, tout comme l'AS Monaco. En Ligue des champions la saison dernière, l'OM se retrouve dans le troisième chapeau de ce tirage au sort. Potentiellement, l'équipe de Jorge Sampaoli pourrait se retrouver dans un groupe compliqué avec par exemple Naples, Leicester et Galatasaray.