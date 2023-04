Union St Gilloise – Leverkusen : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

En Europa League, ce jeudi sonne la fin des quarts de finale. Parmi les 4 rencontres retour, Leverkusen se déplace sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. Voyons comment suivre la rencontre.

A l’issue du match aller, les deux clubs se sont quittés dos à dos sur le score de 1 but partout. En ouvrant le score à la 51 ème minute sur la pelouse du club allemand de Leverkusen, l’attaquant nigérian de l’Union Saint Gilloise Victor Boniface pensait avoir fait le plus dur.

Offre RMC Sport Regardez le match ! Profitez de l'offre RMC Sport pour voir le match de Ligue Europa ! J'en profite

Mais à 10 minutes de la fin de la rencontre, Leverkusen a égalisé par l’intermédiaire de son avant-centre Florian Wirtz. Pour ce second acte entre les deux équipes, les deux hommes devraient à nouveau démarrer la rencontre. A l’heure d’entamer ce match retour, les deux équipes tenteront de profiter de leur forme du moment. En Bundesliga, Leverkusen n’a pas concédé de défaite sur ses 5 derniers matchs (4 victoires, 1 match nul). En face, l’Union Saint-Gilloise affiche le même bilan sur la même période de temps. L’équipe qui sortira victorieuse de cette rencontre accèdera aux demi-finales de la compétition ou elle retrouvera l’équipe qui se qualifiera entre l’AS Roma et le Feyenoord Rotterdam. Si vous souhaitez suivre la rencontre dans les conditions du direct, restez avec nous, on vous détaille l’heure et la chaîne de diffusion du match dans le paragraphe ci- dessous.

Union St Gilloise – Leverkusen : à quelle heure ?

Pour suivre cette rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et Leverkusen, rendez-vous ce jeudi dès 21 heures sur la chaîne RMC Sport 6. Si vous ne disposez pas d’un abonnement, sachez que RMC Sport propose en ce moment une offre groupée permettant d’accéder aux canaux de RMC Sport et ceux de beIN SPORTS. En déboursant 29 euros par mois pendant 12 mois, vous aurez ainsi accès aux 25 chaînes de ces deux groupes. A noter que la même offre est accessible sans engagement de durée pour 35 euros par mois.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.