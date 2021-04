Villarreal-Arsenal: la colère d’Emery sur le penalty inexistant des Gunners

Unai Emery, manager de Villarreal, a fustigé la décision l’arbitre de la demi-finale aller de Ligue Europa face à Arsenal (2-1) d'accorder un penalty inexistant, selon lui, aux Gunners.

Unai Emery n’a pas manqué ses retrouvailles avec Arsenal, club qui l’a évincé en novembre 2019. Villarreal, son équipe actuelle, s’est imposé face aux Gunners (2-1) en demi-finale aller de la Ligue Europa. Mais les Espagnols peuvent nourrir des regrets de ne pas avoir fini la rencontre avec un avantage plus net. Ils ont manqué des occasions pour creuser l’écart mais ont surtout concédé un but alors qu’ils étaient en supériorité numérique. Mais pour Emery, le penalty transformé par Nicolas Pépé n’était pas valable. L’entraîneur espagnol a regretté cette décision après un très léger contact entre Buyako Saka et Manu Trigueros.

"Le penalty n'en est pas un, c'est une décision erronée"

"On a eu des occasions pour mettre le troisième but, mais Arsenal a poussé, a analysé l’ancien entraîneur du PSG (2016-2018). 2-0, ç'aurait été le bon résultat. On n'aurait pas dû encaisser de but. Le penalty n'en est pas un, c'est une décision erronée importante... et d'autant que le VAR n'a pas été consulté." L'arbitre a bien consulté la vidéo mais les images ne l'ont pas convaincu de changer sa décision.

"En première période l'arbitre a déjà dû aller consulter le VAR après un penalty sifflé, et on aurait dit qu'il ne voulait pas aller s'auto-corriger une deuxième fois, a rappelé le technicien. C'est un bon résultat, il faut rester positif dans notre discours. Il est juste un peu injuste, je crois, car il aurait pu être plus large. Mais ça reste une victoire."

Emery, triple vainqueur de l’épreuve avec le FC Séville (2014, 2015 et 2016) retrouvera l’Emirates Stadium jeudi prochain (21h, sur RMC Sport) lors de la demi-finale retour. Il visera une cinquième qualification en finale de la Ligue Europa après ses victoires avec Séville et celle perdue avec… Arsenal (contre Chelsea, 4-0) en 2019.