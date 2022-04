West Ham-OL: Bosz n'a pas aimé "le but con" encaissé par les Lyonnais

Après le match nul obtenu sur la pelouse de West Ham (1-1), alors que ses hommes ont évolué à 11 contre 10 pendant toute la seconde période, Peter Bosz a regretté le but encaissé au retour des vestiaires.

Sur le papier, l’opération n’est pas mauvaise pour les Lyonnais. Mais le scénario du match peut laisser quelques regrets. Ce jeudi soir, en quart de finale aller de Ligue Europa, les Rhodaniens sont allés chercher le match nul sur la pelouse de West Ham (1-1). Mené 1-0 après l’ouverture du score de Jarrod Bowen au retour de la pause, l’OL a égalisé par l'intermédiaire de Tanguy Ndombele à la 66e minute et tout va se jouer au match retour au Groupama Stadium (jeudi 14 avril à 21h). Mais avec une supériorité numérique pendant toute la seconde période, ce score de parité est difficile à encaisser pour Peter Bosz.

Revivez West Ham-OL (1-1)

"On aurait dû gagner parce qu'on a joué une période à 11 contre 10, c'est clair. Et surtout après la première période, qu'on a bien dominée, a déploré le coach de l'OL en conférence de presse. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a été dominants, courageux, ça, on l'a bien fait. On a pris un but con en début de deuxième mi-temps, mais on a bien réagi pour marquer. On a joué contre une très bonne équipe et on aurait dû profiter (de l'avantage numérique, NDLR). On n'a pas fait assez et il faudra finir le travail la semaine prochaine."

Lopes: "Une faute professionnelle" sur le premier but

"West Ham n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus, a poursuivi le technicien néerlandais. Après le but, on n'a pas assez joué sur les côtés. Quand on joue contre 10 adversaires, il faut jouer sur les côtés, mettre beaucoup de centres et il faut un peu de chance. Mais c'est difficile quand l'autre équipe est très regroupée."

Face aux journalistes, Anthony Lopes a également regretté ce but encaissé après la pause. "On est mal rentré dans la deuxième période et on a pris un but que j'estime être un peu une faute professionnelle, a estimé le gardien lyonnais L'essentiel, c'est qu'on a bien réagi derrière, même si on aurait pu en marquer un deuxième et rentrer avec un résultat plus positif que celui-ci. On a bien maîtrisé notre sujet. On a été exposé sur quelques contres mais c'était un match très sérieux, avec beaucoup de satisfaction dans l'état d'esprit et le jeu."