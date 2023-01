Exclu RMC Sport: Le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr sur Twitch et RMC Sport 1

Les débuts de la star portugaise dans son nouveau championnat dimanche à 18h30 seront à suivre sur RMC Sport 1 et la chaîne Twitch RMC Sport.

Cette fois, ca yest, la nouvelle aventure de Cristiano Ronaldo commence. Après un galop d'essai en forme de feu d'artifice avec une équipe All-Star contre le PSG de Messi, Neymar et Mbappé, terminé avec le trophée d'homme du match, Cristiano Ronaldo dispute son premier match de championnat dimanche avec Al-Nassr. Et ce sera à suivre sur RMC Sport 1 et sur Twitch, sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Twitch par ici pour recevoir l'alerte dimanche!

Cette fois, ca y est,assr de Ronaldo, Rudi Garcia et Luis Gustavo, deuxième du championnat (avec un point de retard et un match en moins), reçoit Al-Ettifaq, 10e (sur 16). Coup d'envoi à 18h30, à suivre donc sur RMC Sport 1 et sur Twitch.