Arsenal: Wilshere a vécu "l'un des meilleurs moments de sa carrière" à la tête des U18

Devenu entraîneur des moins de 18 ans d'Arsenal en début de saison, Jack Wilshere est parvenu à qualifier mardi son équipe pour la finale de FA Youth Cup, l'équivalent de la Gambardella.

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur à l'âge de 30 ans au terme d'une expérience peu concluante à Aarhus (Danemark), Jack Wilshere est devenu cet été l'entraîneur des moins de 18 ans d'Arsenal.

Si les jeunes Gunners sont classés 8es (sur 12) de leur poule en championnat, ils sont parvenus mardi à se qualifier pour la finale de FA Youth Cup, l'équivalent de la coupe Gambarella, en venant à bout de Manchester City (2-1). Myles Lewis-Skelly a notamment offert la qualifications aux Londoniens au bout de la prolongation.

Leur entraîneur, Jack Wilshere, est apparu très ému au coup de sifflet final. "Je ne peux même pas expliquer mon sentiment... C'est du soulagement, de la joie, de l'amour pour les joueurs, des émotions... Tout ! Pour moi, en ce moment, cela ressemble à l'un des meilleurs moments de ma carrière, évidemment en tant qu'entraîneur car je suis un jeune coach, mais en tant que joueur aussi, j'ai l'impression que c'est là-haut", a confessé l'ancien milieu de terrain.

"Nos fans sont meilleurs que ceux de Manchester United"

Wilshere a alors invité les supporters des Gunners à venir en nombre pour la finale, prévue le 29 avril. "J'ai regardé la finale de la Youth Cup l'année dernière et il y avait 60 000 spectateurs (Manchester United avait battu Nottingham, 3-1, à Old Trafford, et Alejandro Garnacho avait inscrit un doublé). Et je sais que nos fans sont meilleurs que les fans de Man United, donc nous aurons 70 000 spectateurs", a lancé le jeune entraîneur.

Arsenal affrontera le vainqueur de l'autre demie entre West Ham et Southampton, dont le coup d'envoi est prévu ce jeudi (20 heures).