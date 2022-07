Arsenal: Jack Wilshere revient au club... pour entraîner une équipe de jeunes

Jack Wilshere a dirigé ce mardi sa première séance d'entraînement avec l'équipe U18 d'Arsenal. Formé au club, l'ancien milieu de terrain a annoncé sa retraite la semaine dernière.

A 30 ans, Jack Wilshere est de retour à Arsenal. Formé par les Gunners, le milieu de terrain ne vient pas pour jouer au football puisqu'il a annoncé sa retraite sportive la semaine dernière. Parti du club londonien en 2018, l'international anglais va diriger l'équipe U18.

Jack Wilshere a déjà dirigé sa première séance d'entraînement ce mardi. "Une grande partie de ma vie s'est déroulée à l'académie, et ce furent quelques-uns des meilleurs jours de ma vie. Mon entraîneur à l'époque était Steve Bould et marcher dans les pas de gens comme ça est un immense honneur, a déclaré le nouveau technicien, dans des propos rapportés par Arsenal. C'est une grande opportunité pour moi. Étant encore relativement jeune, je ne m'attendais pas à ce que ma carrière de joueur se termine à cet âge, mais quand vous avez une opportunité comme celle-ci, il est difficile de refuser."

Wilshere veut s'inspirer de Wenger

Perturbé par les blessures tout au long de sa carrière, Jack Wilshere restait sur une courte expérience à Aarhus, au Danemark. "C'est un sentiment spécial de faire partie de la famille Arsenal. Cela ne m'a jamais quitté, et même si j'ai évolué ailleurs pendant quelques années, mon cœur est toujours resté à Arsenal, a confié Wilshere. Quand je pense à une famille, la famille est toujours là pour vous quoi qu'il arrive. Même si tu pars, la porte est toujours ouverte et je l'ai toujours ressenti quand je revenais ici."

Dirigé lors de sa carrière de joueur par Arsène Wenger, Jack Wilshere compte bien s'inspirer de l'entraîneur français, avec un jeu de possession et un pressing haut. " Je pense qu'il est si important que l'académie et la première équipe soient alignées. S'il y a un joueur qui doit aller s'entraîner avec l'équipe première, il doit avoir les mêmes fondamentaux que les joueurs de l'équipe première, et le même langage est utilisé entre nous et eux. Je pense que cela leur donne la meilleure chance", a déclaré Jack Wilshere, qui veut donc s'aligner aussi sur les préceptes de Mikel Arteta.

Au moment où il se trouvait sans club la saison dernière, Jack Wilshere était déjà revenu à Arsenal pour prendre en charge une équipe de jeunes, tout en s'entraînant avec l'équipe première. Le voilà désormais pleinement impliqué dans ce nouveau rôle pour lui, après avoir tourné la page à sa propre carrière.