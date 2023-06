EN DIRECT - FA Cup: suivez le derby Manchester City-Manchester United en finale de la Coupe d'Angleterre en live

Bonjour à tous et bienvenue dans ce live de la finale de FA Cup

Qui pour succéder à Liverpool? Ce samedi, c'est jour de finale de la FA Cup en Angleterre. Et jour de derby. Car l'affiche oppose les voisins et rivaux Manchester City et Manchester United. Coup d'envoi à 16h.

A Wembley, les Cityzens veulent engranger un deuxième titre cette saison, après leur nouveau sacre de champion d'Angleterre en Premier League. Et ce à une semaine de leur finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan.

Pour Manchester United, il s'agit d'éviter une saison blanche et de récompenser le travail de fond d'Erik ten Hag, qui est parvenu à remettre les Red Devils sur de bons rails: troisièmes du championnat, les Mancuniens ont décroché leur place pour la prochaine Ligue des champions.

Manchester City-Manchester United, finale de FA Cup, coup d'envoi à 16h. Match diffusé en TV sur BeIN Sports, à suivre en points réguliers à la radio sur RMC et dans notre live-texte sur RMC Sport.