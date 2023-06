Varane sur Haaland avant la finale de FA Cup: "Est-ce que j’ai peur? Non, pas du tout"

S'il salue la magnifique saison réalisée par Erling Haaland avec Manchester City, Raphaël Varane est convaincu que Manchester United a les arguments pour le stopper samedi en finale de la FA Cup.

Trente-six réalisations en Premier League, douze en Ligue des champions… En ajoutant les coupes nationales, Erling Haaland culmine à 52 buts en 51 apparitions toutes compétition confondues. Un bilan hallucinant… qui n’effraie pas pour autant Raphaël Varane. A la veille de la finale de la FA Cup entre Manchester City et Manchester United (17h), à Wembley, le défenseur français a dit tout le bien qu’il pensait du phénomène norvégien dans les colonnes du Telegraph. Tout en se montrant plutôt serein.

La clé, "couper la connexion" Haaland-De Bruyne

"Est-ce que j’ai peur ? Non, pas du tout… Pourquoi ? J’aime relever de grands défis. Quand le défi est grand, je me sens encore plus motivé", répond le champion du monde 2018, qui a déjà croisé deux fois Haaland cette saison. En octobre, l’ancien du Borussia Dortmund avait claqué un triplé lors du 6-3 infligé aux Red Devils à l'Etihad. Trois mois plus tard, il était resté muet à Old Trafford (victoire 2-1 de United). "Nous avions très bien défendu en tant qu’équipe. Nous devons à nouveau réaliser cette performance pour remporter la Cup. Il faudra être efficaces", appuie Varane, qui ne veut surtout pas se focaliser sur la menace Haaland.

"Oui, c'est un très bon joueur, nous le savons tous, mais le danger de City est partout, dit-il. Ils sont très complets. Ils peuvent marquer sur des coups de pied arrêtés, via un jeu de possession et dans un jeu de transition. En tant que défenseur, il faut surveiller la connexion entre Haaland et Kevin De Bruyne. Ce genre de passe est compliqué à défendre, donc on devra essayer de couper cette connexion. Nous savons que nous pouvons les battre. Nous devons être constants pendant 90 minutes, car nous savons que tout peut changer en quelques secondes."

Vainqueur en février de la League Cup, et qualifié via le championnat pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions, Manchester United a l'occasion de finir en beauté cette saison, alors que City est toujours en lice pour réussir le triplé Premier League-Ligue des champions-FA Cup.