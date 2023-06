Ligue des champions: enquête ouverte sur l’arbitre de la finale Manchester City-Inter Milan après sa participation à un meeting d'extrême droite

L’UEFA a décidé d’enquêter sur la participation de Szymon Marciniak, l’arbitre de la prochaine finale de la Ligue des champions Manchester City-Inter Milan (9 juin), à un rassemblement d’extrême droite lundi en Pologne.

Et si Szymon Marciniak n’arbitrait finalement pas la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan le 10 juin à Istanbul ? Si nous n’en sommes pas encore là, l’hypothèse n’est plus à exclure depuis que l’UEFA a ouvert une enquête sur l’officiel polonais. En cause, la participation de celui qui avait officié lors de finale de la Coupe du monde France-Argentine à un rassemblement d’extrême droite. Lundi, l’arbitre de 42 ans était en effet invité à un événement organisé en Pologne par Slawomir Mentzen, un leader d'extrême droite.

Ce rassemblement était censé être organisé pour promouvoir la marque de bière Mentzen mais selon The Guardian, il s’agirait surtout d’une réunion politique. Slawomir Mentzen est notamment connu pour avoir lancé le slogan : "Nous sommes contre les juifs, les homosexuels, l'avortement, la fiscalité et l'Union européenne" mais aussi pour s’être moqué du mouvement Black Live Matter avec le nom de sa marque de bière "White IPA Matters."

L'UEFA devrait communiquer ce vendredi

La présence de Szymon Marciniak à ce rassemblement a été rapportée par une association anti-raciste Never Again qui, par la voix de son co-fondateur, a exprimé son indignation. "Nous demandons à l'arbitre de reconnaître son erreur. S'il ne le fait pas, nous pensons que l'UEFA et la Fifa devraient en tirer les conséquences", a indiqué Rafał Pankowski. Message bien reçu par l’instance européenne qui prend cette affaire très au sérieux. "L'UEFA est au courant des allégations concernant Szymon Marciniak et demande des éclaircissements urgents, a indiqué l'instance européenne au Guardian. L'UEFA et l'ensemble de la communauté du football détestent les valeurs promues par le groupe en question et prennent ces allégations très au sérieux. Une nouvelle annonce sera faite demain (vendredi), après avoir examiné toutes les preuves."