FA Cup: la finale entre Manchester City et Manchester United perturbée par une grève des trains

L’Aslef, un syndicat de conducteurs de trains, appelle à de nouvelles journées d’action pour réclamer des hausses de salaire en Grande-Bretagne. La date du 3 juin est ciblée. Elle correspond à la finale de la Coupe d’Angleterre entre Manchester City et Manchester United, prévue au stade de Wembley, au nord-ouest de Londres.

Il n’y a pas qu’en France que la finale de la coupe nationale risque d’être rattrapée par la contestation sociale. Alors qu’Emmanuel Macron pourrait recevoir un accueil hostile lors de Nantes-Toulouse, samedi au Stade de France, le choc entre Manchester City et Manchester United pourrait également être perturbé la semaine prochaine en Angleterre. L’Aslef, un syndicat britannique de conducteurs de trains, a appelé ce jeudi à de nouvelles journées d’actions pour réclamer des hausses de salaire.

Des grèves sont prévues le vendredi 12 mai (durant le concours de l’Eurovision organisé à Liverpool), le mercredi 31 mai et le samedi 3 juin. Cette dernière date correspond à la finale de la FA Cup entre Manchester City et Manchester United. Le derby historique est prévu dans l’après-midi au stade de Wembley, au nord-ouest de Londres (16h). Les supporters pourraient rencontrer d’importantes difficultés pour s’y rendre si grève des transports se confirme.

L’Aslef rejette la responsabilité sur les employeurs

Les annonces de l’Aslef, qui exhorte également les conducteurs de train à ne pas effectuer d’heures supplémentaires non contractuelles le 13 mai, du 15 au 20 mai et le 3 juin, interviennent après le rejet d’une offre salariale formulée par seize compagnies ferroviaires. "Notre comité exécutif a rejeté une proposition risible que nous avons reçue d'un groupe de pression qui représente certaines compagnies ferroviaires, explique Mick Whelan, le secrétaire général de l'Aslef. La proposition d’augmentation, de seulement 4%, n'était clairement pas destinée à être acceptée car l'inflation est toujours supérieure à 10% et nos membres dans ces compagnies n'ont pas eu d'augmentation depuis quatre ans".

La mobilisation annoncée devrait affecter certaines des plus grandes entreprises ferroviaires du Royaume-Uni, notamment Avanti West Coast, CrossCountry, London North Eastern Railway et South Western Railway.

Le gouvernement réclame "la fin des grèves"

Whelan a assuré que le syndicat "ne voulait pas se mettre en grève" à la base, mais que "la responsabilité de cette action incombe aux employeurs qui nous ont forcé la main par leur intransigeance". "Il leur appartient maintenant de présenter une offre plus raisonnable et plus réaliste. Nous demandons au gouvernement de ne pas entraver ce processus", a-t-il ajouté.

Mark Harper, le secrétaire d’État aux Transpots, s’est dit "profondément déçu" par la décision de l’Aslef, en l’appelant à "mettre fin à ses grèves" et "donner la possibilité à ses membres de s’exprimer sur l’offre qui leur a été faite". Ces tensions avec le syndicat des conducteurs de train s’ajoutent à celle que rencontre le gouvernement britannique avec les enseignants, qui sont en grève ce jeudi en Angleterre et au pays de Galles. Ils réclament eux aussi des hausses de salaire.