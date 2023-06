"Je ne peux plus vivre normalement", Haaland raconte sa vie de star en Angleterre

Avant de défier Manchester United samedi en finale de la FA Cup (16h à Wembley), le buteur de Manchester City Erling Haaland s’est confié à la BBC sur sa nouvelle notoriété et sa vie dans le nord de l’Angleterre.

"Je mesure 1,96m, j’ai de longs cheveux blonds, alors peu importe où je vais, les gens me voient." En empilant les buts avec Manchester City (52 en 51 matchs TCC), Erling Haaland a également découvert la célébrité en mode XXL. Si le Norvégien n’est pas arrivé dans l’anonymat dans le nord de l’Angleterre l’été dernier, il est devenue une immense star sous les ordres de Pep Guardiola. Lui qui aime la discrétion doit désormais composer avec sa nouvelle notoriété. "Ma vie a changé bien sûr, reconnait-il sur le site de la BBC à la veille d’affronter Manchester United samedi en finale de FA Cup (16h). Je ne peux plus vivre normalement. C’est ma vie, je n’ai pas le droit de me plaindre."

"J’essaie de profiter de chaque moment"

Alors comme sur le terrain où il semble toujours imperméable à la pression, le buteur norvégien prend les choses comme elles viennent, sans se prendre la tête : "J’essaie de profiter de chaque moment", appuie-t-il. Et tant pis si tout le monde le remarque avec son physique de golgoth. "Ma vie est comme ça, je ne peux rien y faire", remarque-t-il.

L’humilité, le joueur de 22 ans la cultive aussi quand il s’exprime sur son jeu et... ses lacunes. Conscient de ses progrès depuis son arrivée à Manchester, il estime qu’il doit faire encore mieux. Et continuer à progresser. Il cite son pied droit, son pied gauche, son jeu de tête, son apport dans le jeu... "Tout", résume-t-il. Une marge de pression qui a de quoi effrayer ses prochains adversaires, à commencer par les Red Devils, samedi, sur la pelouse de Wembley.