FA Cup: un gardien exclu pour avoir uriné dans une haie en plein match

Opposé à Shepton Mallet lors du premier tour de la FA Cup, le gardien de l'équipe de Blackfield & Langley (5e division) a été exclu pour avoir uriné dans un buisson.

Drôle de scène en Angleterre. Lors de la rencontre face à Shepton Mallet pour le premier tour de la FA Cup, le gardien de l'équipe de Blackfield & Langley (9e division), Connor Maseko, a été directement expulsé à la 76e minute pour avoir uriné dans un buisson alors qu'il récupérait le ballon pour effectuer un six mètres, rapporte le Times. L'arbitre a été averti par les joueurs de l'équipe adverse, qui ont demandé à l'homme en noir de sanctionné le portier, qui pouvait chercher à gagner du temps, tandis que le score était de 0-0.

"Il était choqué"

Après la rencontre, l'entraîneur de Blackfield & Langley n'a pas caché sa colère après ce fait de jeu assez improbable. "Il n'était pas dans le champ de vision du public. Ce n'était pas comme s'il brandissait ses parties intimes, a déclaré Conor McCarthy, dans des propos relayés par la presse anglaise. Il était dans les haies en train de faire pipi tout en essayant de trouver le ballon. Il était absolument choqué. Nous l'étions tous. Vous ne pouviez pas vraiment lui en vouloir parce qu'il avait l'impression de n'avoir rien fait de mal, et nous non plus."

Avec la présence d'Adam Lewin-Gray, le deuxième gardien, la formation de Conor McCarthy devra jouer le replay dès mardi. D'ailleurs, son avdversaire ne manque pas d'humour à l'approche de ce rendez-vous. Sur Twitter, le club a proposé aux "plombiers ou fabriquants de toilettes portatives" de les sponsoriser en vue de la rencontre.