L'acteur Ryan Reynolds, propriétaire de Wrexham, dans tous ses états pendant le match de FA Cup de son équipe

Propriétaire de Wrexham, pensionnaire de D5 anglaise, l'acteur Ryan Reynolds est passé par toutes les émotions ce dimanche lors du match nul de son équipe en FA Cup contre Sheffield United (3-3).

Ryan Reynolds a vécu 90 minutes intenses ce dimanche, lors du 4e tour de FA Cup. Propriétaire du Wrexham AFC, l'acteur était présent au Racecourse Ground pour assister à la rencontre de la formation de D5 anglaise face à Sheffield United (D2). Propriétaire du club gallois depuis septembre 2020 en compagnie de Rob McElhenney, un autre acteur, il est passé par toutes les émotions ce dimanche.

Rapidement mené dès la 2e minute sur un but d'Oliver McBurnie, les Red Dragons ont renversé la tendance en menant 2-1, puis 3-2, avant de craquer en supériorité numérique à la 95e minute. Un match nul qui leur permet de disputer un replay sur la pelouse de Sheffield et donc de toujours croire à un incroyable exploit.

Objectif Premier League ?

Présent dans les travées, l'acteur connu pour incarner Deadpool a vécu pleinement le moment, comme sur l'égalisation de James Jones. "C'était l'un des moments les plus excitant que j'ai jamais vu", a-t-il écrit sur Twitter au coup de sifflet final. Au micro de la BBC, Ryan Reynolds a d'ailleurs rappelé les ambitions de Wrexham, actuellement leader de D5.

"Nous ne sommes pas là pour prendre des décisions sur le terrain. Je regarde cet endroit (le stade) comme une église. Il a une place spéciale dans mon cœur, et il se répand à travers le monde. Le plan est d'aller en Premier League. Si c'est théoriquement possible, pourquoi pas? C'est le but. De manière réaliste, le fait que nous soyons dans cette église, si j'étais Sheffield United, je prendrais ce match très au sérieux", avait expliqué l'acteur hollywoodien avant le match.

Déjà tombeur de Conventry, autre pensionnaire de Championship, au tour précédent (4-3), Wrexham réalise en parallèle un championnat plus que sérieux. Les Red Dragons sont co-leaders du championnat (avec un match en retard) et peuvent prétendre à un retour en League Two (D4), quinze ans après leur dernière apparition. Ce serait une belle fête pour le doyen des clubs gallois et ses quelque 40.000 habitants, surtout après avoir manqué le coche en barrage la saison dernière.