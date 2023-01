Brighton-Liverpool: le sublime enchaînement de Mitoma qui élimine les Reds de la FA Cup

Brighton a sorti Liverpool ce dimanche au quatrième tour de la Coupe d’Angleterre (2-1). Les joueurs de Roberto De Zerbi l’ont emporté dans le temps additionnel grâce à un but somptueux du Japonais Kaoru Mitoma. De quoi enfoncer un peu plus les Reds de Jürgen Klopp.

Un enchaînement sublime. Kaoru Mitoma a vécu un grand moment lors du succès de Brighton face à Liverpool, ce dimanche, au quatrième tour de la Coupe d’Angleterre (2-1). L’international japonais (13 sélections, 5 buts) a offert la victoire à son équipe dans le temps additionnel.

Après un coup-franc de Pascal Groß et un centre de Pervis Estupinan au second poteau, le joueur de 25 ans a réalisé un contrôle en demi-volée, suivi d’une feinte de frappe aérienne et d’un extérieur sous la barre. Une inspiration géniale qui a permis aux joueurs de Roberto De Zerbi de faire chuter les Reds, dans un AMEX Stadium aux anges.

Une saison galère pour Liverpool

Ce succès de prestige confirme la belle saison de Brigthton, qui occupe actuellement la 6e place de Premier League. Dans la course à l’Europe, les Seagulls (mouettes) avaient d’ailleurs déjà battu Liverpool il y a deux semaines en championnat (3-0). Ils ont également dominé Chelsea dans leur jardin (4-1) ou Manchester United à Old Trafford (1-2).

Pour les Reds, en revanche, la mauvaise passe se poursuit. En difficulté ces derniers mois, les joueurs de Jürgen Klopp pointent à la 9e place de la Premier League, à 21 points du leader d’Arsenal et 10 points de Manchester United, qui occupe la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Les coéquipiers de Mohamed Salah, qui affronteront le Real Madrid en 8es de finale de C1 (21 février, 15 mars), se sont également fait sortir de la Coupe de la Ligue anglaise par Manchester City (3-2). Ils tenteront de relever la tête sur la pelouse de Wolverhampton samedi en championnat (16h).