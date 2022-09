Affaire Hamraoui-Diallo: "C'est bien moi qui ai frappé Hamraoui", les aveux d'un suspect en garde à vue

L'un des hommes mis en examen et incarcérés dans l'affaire Hamraoui-Diallo a reconnu avoir porté les coups de barre de fer sur Kheira Hamraoui en novembre 2021, selon ses propos rapportés par Le Parisien. Cet individu met en cause un intermédiaire.

Placé en détention provisoire, Manzi N. est l'une des six personnes mises en examen dans l'enquête sur l'agression subie par Kheira Hamraoui en novembre 2021. Lors de sa garde à vue effectuée mi-septembre, cet individu a avoué avoir porté les coups de barre de fer à la joueuse du Paris Saint-Germain, selon les propos rapportés ce mercredi par Le Parisien.

"C’est bien moi qui portais la barre de fer et c’est bien moi qui ai frappé Kheira Hamraoui pendant que mon complice faisait semblant de tenir en respect Aminata Diallo. J’ai donné deux coups au niveau de la jambe", a déclaré Manzi N. aux enquêteurs, sans préciser l'identité du complice en question. Il a en revanche appuyé la thèse de la rivalité sportive comme mobile de l'agression: "Je crois que c’était pour un match. Aminata, elle voulait jouer mais elle n’avait pas été choisie donc il fallait blesser Kheira Hamraoui pour qu’elle ne puisse pas jouer".

Il met en cause un intermédiaire

Manzi N. n'aurait pas seulement commis les actes de violence. Il aurait également participé à la préparation de l'agression, en recrutant le chauffeur mobilisé pour intercepter la voiture dans laquelle Kheira Hamraoui et Aminata Diallo se trouvaient le soir de l'agression (les deux joueuses rentraient d'une soirée avec d'autres coéquipières). Compte tenu des différents témoignages des autres suspects de l'affaire, il n'est toutefois pas certain que le chauffeur et tous les autres complices présumés aient été mis au courant de la mission dans laquelle ils étaient embarqués.

Enfin, toujours selon Manzi N., ses agissements auraient été commandés par un homme qui serait un ami d'un cousin d'Aminata Diallo. "Il voulait que l'on fasse semblant d'agresser Aminata Diallo et que l'on agresse Kheira Hamraoui", a expliqué Manzi N. sans, là encore, donner le nom de cet individu. D'après Le Parisien, les enquêteurs pensent que cet homme pourrait être le cinquième suspect qui a été mis en examen et incarcéré ce mercredi.