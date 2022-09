Affaire Hamraoui-Diallo: un cinquième homme mis en examen et incarcéré

Placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'agression de Kheira Hamraoui, un cinquième homme a été mis en examen pour violences aggravées et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire.

Ils sont désormais six, dont Aminata Diallo, à être mis en examen dans cette affaire. Le cinquième homme, qui avait été interpellé et placé en garde à vue lundi, a été mis en examen et placé en détention provisoire ce mercredi dans le cadre de l'enquête sur l'agression subie par Kheira Hamraoui en novembre 2021. Cet individu, soupçonné d'avoir été présent sur les lieux des faits, est poursuivi pour violences aggravées et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire.

Selon le parquet de Versailles, cet homme âgé d'une vingtaine d'années pourrait être le cinquième homme que recherchaient les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB). Il n'a cependant pas reconnu les faits lors de sa garde à vue et n'a pas évoqué l'éventuel rôle de commanditaire d'Aminata Diallo dans l'agression de son ex-coéquipière, selon une source proche du dossier citée par l'AFP.

Diallo et deux suspects sous contrôle judiciaire, les deux autres hommes incarcérés

Dans cette affaire, Aminata Diallo a été également mise en examen le 16 septembre pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" et placée sous contrôle judiciaire. Elle a dû verser une caution de 30.000 euros. Son contrôle judiciaire lui impose également de résider chez son père à Grenoble, sa ville de naissance, avec pointage hebdomadaire au commissariat et interdiction de contacts avec les joueuses et le club du PSG. Elle nie être l'instigatrice des violences.

Outre Aminata Diallo, la semaine dernière, quatre hommes nés entre 1999 et 2003 ont été aussi mis en examen pour les mêmes chefs. Deux ont été incarcérés, les deux autres placés sous contrôle judiciaire. Lors de leur garde à vue, ils ont mis en cause Aminata Diallo, en la présentant comme "la commanditaire des violences, pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors de compétitions à venir", selon le parquet de Versailles. Un de ces quatre hommes a reconnu avoir donné des coups, les trois autres indiqué avoir été présents sur les lieux de l'agression.