Ballon d'or féminin: Alexia Putellas meilleure joueuse du monde en 2021

L'internationale espagnole du Barça Alexia Putellas (27 ans) a reçu ce lundi soir le Ballon d'or féminin 2021. Un trophée qui récompense un superbe triplé Championnat-Coupe de la Reine-Ligue des champions.

Après Ada Hegerberg en 2018 et Megan Rapinoe en 2019, voilà Alexia Putellas sur le toit du monde. La milieu offensive espagnole du Barça a reçu ce lundi soir à Paris le Ballon d'or féminin 2021, le troisième de l'histoire, qui vient ainsi couronner une année exceptionnelle pour elle.

Maîtresse à jouer du club catalan, et déjà désignée meilleure joueuse de l'année en Europe, Putellas (27 ans) a remporté avec le maillot blaugrana ces derniers mois le championnat d'Espagne, la Coupe de la Reine, et la Ligue des champions, après avoir sorti le PSG en demie et écrasé Chelsea (4-0) en finale.

Pas de Françaises parmi les cinq finalistes

Capitaine du Barça, Alexia Putellas a par ailleurs marqué 26 buts en 44 matchs la saison dernière. "Je suis un peu émue, c'est un moment très spécial, tout comme le fait d'avoir ici ce soir toutes mes coéquipières avec moi, a-t-elle réagi à chaud. Je suis heureuse de vivre ce moment avec elles. (...) C'est un prix individuel, mais pour moi c'est avant tout un succès collectif."

Les trois Françaises nommées pour ce Ballon d'or, à savoir Wendie Renard (OL), Marie-Antoinette Katoto (PSG) et Kadidiatou Diani (PSG), n'ont pas terminé dans le Top 10.

Le Top 10 du Ballon d'or féminin:

1. Alexia Putellas (Barça)

2. Jennifer Hermoso (Barça)

3. Sam Kerr (Chelsea)

4. Vivianne Miedema (Arsenal)

5. Lieke Martens (Barça)

6. Christine Sinclair (Thorns FC)

7. Pernille Harder (Chelsea)

8. Ashley Lawrence (PSG)

9. Jessie Fleming (Chelsea)

10. Fran Kirby (Chelsea)