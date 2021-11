Ballon d'or en direct: Messi, Benzema ou Lewandowski? Suivez la désignation du vainqueur 2021

Si la cérémonie débute à 20h30, on en saura plus avant avec le début du classement révélé en fin d'après-midi. Qui pour succéder à Lionel Messi qui a remporté son sixième ballon d'or en 2019? Selon les différents oracles, ce serait ce même Lionel Messi, favori devant Karim Benzema et Robert Lewandowski, mais le secret est bien gardé. Réponse ce lundi soir dans ce qui est le titre le plus serré depuis celui remporté par Modric au nez et à la barbe des Français comme Antoine Griezmann en 2018.