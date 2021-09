Coupe du monde 2023 (qualifs): les Bleues infligent une humiliation à la Grèce

Pour son premier match de qualifications pour la Coupe du monde 2023, l’équipe de France a été sans pitié pour la Grèce, écrasée 10-0 ce vendredi à Patras. Les joueuses de Corinne Diacre prennent les commandes de leur groupe avant de se rendre en Slovénie mardi prochain.

Et un, et deux, et trois… et dix zéro ! Pluie de buts ce vendredi pour l’équipe de France féminine de football. Les Bleues n’ont pas manqué leur entrée en lice dans les qualifications pour la Coupe du monde 2023 organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sur la pelouse du Pampeloponnisiako Stadio de Patras, les Tricolores ont humilié la Grèce 10-0.

Triplé pour Katoto

Un triplé de Marie-Antoinette Katoto, un doublé de Grace Geyoro et des buts d’Amel Majri, Kadidiatou Diani, Viviane Asseyi, un but contre son camp de Palama et enfin un penalty de Wendie Renard qui récupérait le brassard de capitaine ont permis aux Bleues de signer l’une des plus larges victoires de son histoire (le record est de 14-0). Une entame idéale avant de défier la Slovénie mardi soir.