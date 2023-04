A trois mois du début de la compétition, la Coupe du monde féminine 2023 n'a toujours pas de diffuseur

A seulement trois mois du coup d’envoi du Mondial féminin, qui se disputera en Océanie, la compétition reste sans diffuseurs télé en France. Le décalage horaire et l'exposition globale du football féminin semblent être les principaux freins.

Qui diffusera la Coupe du monde féminine? Pour l'instant personne. Et pourtant, la compétition démarre dans trois mois jour pour jour. Sauf qu'aucun média n'a, à l'heure actuel, candidaté pour diffuser les matchs, qui se joueront en Australie et et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.

"Ce sont les pires créneaux horaires pour les diffuseurs européens et français en particulier"

Selon le Parisien, la Fifa n’a pas l’intention de "brader cette compétition phare". Pourtant, la France ne fait pas exception: en Espagne au Royaume-Uni et en Allemagne aucune chaine n’a obtenu les droits de diffusion du Mondial. Gianni Infantino, le patron de la Fifa, aurait refusé plusieurs offres qu’il a jugées "inacceptables".

Le manque d’appétence des diffuseurs s'explique notamment par les horaires des matchs en France: face à un public du soir, les médias craignent un déficit d’audience. Pourtant, TF1 avait atteint des records avec la Coupe du monde de 2019. Sauf que la compétition avait lieu en France. "Ce sont les pires créneaux horaires pour les diffuseurs européens et français en particulier", a commenté Vincent Chaudel, le cofondateur de l’observatoire du sport business.

Alors que la Fédération Française de Football travaille sur le développement et la professionnalisation de sa ligue féminine avec un plan de restructuration des championnats nationaux, l’enjeu de la diffusion est conséquent. Hervé Renard, nouveau sélectionneur des Bleues a insisté auprès des médias: "On a besoin de vous". Le revenu de la vente des droits est primordial puisqu’il est réinvesti dans les structures du football féminin.