Australie-France: les Bleues seront "en mission" à Brisbane, annoncent Renard et Le Sommer

Après sa large victoire face au Maroc (4-0), l’équipe de France va défier l’Australie en quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2023. Un choc, prévu samedi à Brisbane (9h), que Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, les patronnes des Bleues, abordent avec confiance et ambition.

L’équipe de France n’a pas tremblé pour s’imposer face au Maroc, ce mardi, en 8es de finale de la Coupe du monde féminine 2023. Au terme d’un match à sens unique, les Bleues ont surclassé les Lionnes de l’Atlas à Adelaïde (4-0). Une démonstration qui leur permet de rejoindre l’Australie, l’un des deux pays-hôtes de la compétition (avec la Nouvelle-Zélande), en quarts de finale. Le choc est prévu samedi au Suncorp Stadium de Brisbane, devant plus de 50.000 personnes qui pousseront derrière les Matildas. Pas de quoi effrayer Wendie Renard (33 ans), l’une des taulières du vestiaire français.

"Il y aura tout un pays en face, c’est normal. On est ici en Australie, a réagi la défenseure de l’OL à RMC. Il y aura une belle ambiance. Il va falloir bien récupérer. On a eu la chance de pouvoir les jouer juste avant la Coupe du monde (défaite 1-0 en amical, le 14 juillet à Melbourne, ndlr) donc il y aura des enseignements à tirer, même si forcément c’est différent, puisque là, ce sera en compétition. Mais avec la fatigue, l’enchaînement des matchs, il y a des failles des deux côtés. A nous d’être costauds et de ne rien laisser à l’adversaire. En tout cas, on est prêtes. On donnera tout et moi je serai encore en mission (sourire)."

"On arrive avec le plein de confiance"

Même état d’esprit chez Eugénie Le Sommer. La meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France (92), auteure d’un doublé face aux Marocaines, s’attend à une adversité importante à l'est de l'Australie. Mais l’avant-centre de 34 ans sent son équipe capable d’y résister.

"On sait ce que c’est de jouer à la maison. On l’a vécu il y a quatre ans (lors du Mondial 2019 organisé en France, ndlr), a-t-elle expliqué à RMC. On sait que le public va être avec elles. Tout le stade va être pour l’Australie. A nous de bien nous préparer à ça (…) Le plus important, c’est d’aller de l’avant et de continuer à progresser. On est encore en train de monter en puissance, donc c’est de bon augure pour la suite. On arrive avec le plein de confiance".