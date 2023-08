France-Maroc: "On peut mieux faire", Hervé Renard et les Bleues pas pleinement satisfaits malgré leur festival

Solidement qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine après un succès mardi face au Maroc (4-0), l'équipe de France peut encore hausser son niveau de jeu selon le sélectionneur Hervé Renard et plusieurs cadres du groupe comme Eugénie Le Sommer et Eve Perisset.

Pas question de s'endormir malgré le carton contre le Maroc (4-0) ce mardi lors des huitièmes de final du Mondial. A l'image de leur coach Hervé Renard, les Bleues ne manquent pas d'ambition et sont (un peu) restées sur leur faim après le succès face aux Lionnes de l’Atlas. Samedi matin (9h, heure française), la France défiera l'Australie pour une place en demi-finale.

"L'objectif est rempli. On en veut toujours un peu plus, mais c’est bien, a estimé le sélectionneur tricolore après la victoire des Bleues sur M6. Maintenant, il faut se projeter sur ce quart contre le pays organisateur. On sait ce pourquoi on est venus ici. L’objectif prioritaire est de faire mieux qu’en 2011 (la France avait fini quatrième, ndlr). On sait ce qu’il nous reste à faire."

Périsset: "Encore mieux faire sur certains aspects"

Opposées à l'Australie, l'un des pays hôtes de cette Coupe du monde, les Bleues rêvent donc de faire mieux qu'il y a quatre ans avec une élimination contre les Etats-Unis. Battues par les Australiennes durant la préparation, les joueuses tricolores savent qu'elles n'auront pas le droit à l'erreur. Il devient capital de franchir un nouveau niveau technique pour mettre en difficulté les Matildas.

"L'objectif ce mardi soir c'était la qualification et c'est ce que l'on a su faire, a réagi Eve Périsset au micro de RMC Sport après le duel face au Maroc. On a réussi à se mettre à l'abri dès la première période. Après on peut encore mieux faire sur certains aspects parce qu'on a énormément de qualités. L'objectif de ce soir est rempli et à nous de bien récupérer pour se projeter sur la suite de la compétition."

Et la latérale droite de l'équipe de France d'enchaîner: "C'est bien d'affronter l'Australie, il y aura du monde et je pense que cela va nous motiver encore plus. C'est beau de voir que les stades sont pleins à chaque fois. Ce sera à nous de bien préparer ce match et de faire un gros match lors des quarts de finale."

>> Suivez en intégralité le quart des Bleues samedi à 9h sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2023

Le Sommer salue une montée en puissance "de bon augure"

Autrice d'un doublé contre la sélection marocaine ce mardi, Eugénie Le Sommer n'a pourtant été rassasiée après la grosse performance collective de l'équipe de France. A l'image de sa coéquipière et de son coach, la Bretonne de l'OL en veut encore plus contre l'Australie.

"Un match maîtrisé, une belle victoire pour nous. On a très bien débuté le match, on a marqué ces trois buts assez rapidement en première période et cela nous a facilité la tâche pour le reste du match", a savouré Eugénie Le Sommer au micro de RMC Sport.

Avant de se tourner vers le quart et les points à corriger: "Une soirée presque parfaite même si on peut toujours mieux faire. Mais voilà c'était un bon match de notre part, on a aussi le clean sheet, il ne faut pas l'oublier. On a été efficaces dans les deux surfaces et c'est important. Lapremière période est aboutie mais après il y a eu des espaces que l'on n'a pas su exploiter. Le plus important c'est d'aller de l'avant et de continuer à progresser. On est encore en train de monter en puissance donc c'est de bon augure pour la suite."