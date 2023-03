Coupe du monde 2023: l’Angleterre sûrement privée de Beth Mead, meilleure joueuse du dernier Euro

L’attaquante d’Arsenal, Beth Mead, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en novembre dernier, n’a que peu de chance d’être rétablie à temps pour la Coupe du Monde cet été. Sarina Wiegman, la sélectionneuse de l'Angleterre, ne pense pas l’appeler "à moins d’un miracle".

C’était un coup dur à l’automne 2022. Après un championnat d’Europe remarquable, Beth Mead, internationale anglaise et attaquante d’Arsenal, s’était sérieusement blessée contre Manchester United fin novembre : une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. La pire qui soit pour n’importe quelle joueuse.

Privée des terrains depuis, la deuxième du dernier Ballon d’or continue de récupérer et de s’entraîner pour revenir au haut niveau. Malheureusement pour elle, à quatre mois de la Coupe du Monde féminine, son état de santé ne permet d’assurer son retour.

C’est Sarina Wiegman, sélectionneuse des Anglaises depuis 2021, qui a évoqué la situation de sa joueuse star au moment d’annoncer, ce mardi, sa dernière liste avant le Mondial 2023. "J’ai eu une conversation avec elle (Mead), elle va bien. Elle s’en remet. Mais la Coupe du Monde est trop tôt, elle n’est pas dans nos plans pour l’instant, pour qu’elle puisse prendre le temps de bien revenir et en forme", a d’abord déclaré Wiegman.

"Si un miracle se produit"

"Toutefois, si un miracle se produit et qu’elle revient vite, alors nous reconsidérerons la situation. Mais pour le moment je ne m’attends pas à ça", a-t-elle conclu.

Sans Beth Mead en attaque, l’Angleterre perd sans doute l’une des meilleures joueuses de l’effectif. La joueuse a terminé l’Euro 2022 co-meilleure buteuse du tournoi, à égalité avec Alexandra Popp (Allemagne), grâce à ses 6 buts. Elle a surtout été récompensée du trophée de meilleure joueuse du tournoi, remporté par son pays pour la première fois de son histoire.

Les "Three Lionesses" sont invaincues depuis l’arrivée à leur tête de Wiegman – 25 victoires et 4 nuls en 29 matches disputés – avec 137 inscrits pour 9 seulement encaissés. Les Anglaises débuteront la phase de groupes contre Haïti (22/07), avant d’enchaîner contre le Danemark (28/07) et la Chine (01/08) avant une probable phase finale.

Avant de débuter le tournoi mondial, l’Angleterre affronte le 6 avril les Brésiliennes, pour la "Finalissima" féminine, entre le vainqueur de l’Euro et le vainqueur de la Copa America. A voir si la série d’invincibilité s’arrêtera pour autant…