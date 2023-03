Coupe du monde 2023: Allemagne, Argentine, Espagne... des maillots pour le Mondial dévoilés

120 jours avant le début de la Coupe du monde 2023 de football féminin, plusieurs maillots d'équipes qualifiées ont fuité. Le site spécialisé, Footy Headlines, a partagé quelques clichés.

Révéler les maillots de football en exclusivité, Footy Headlines en a fait sa priorité. Le site a encore frappé en partageant le maillot de six des trente-deux sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2023. Ce sont les maillots des nations ayant pour équipementier la marque allemande, Adidas.

Des motifs très visibles sur les maillots

Faisant partie des prétendantes au titre, les Allemandes arboreront notamment un maillot vert foncé, plutôt similaire à celui qu'elles portaient lors de la finale de l'Euro, perdue contre l'Angleterre le 31 juillet dernier. Ce maillot met en avant les forêts de sapins allemandes.

Maillots révélés par Footy Headlines © Footy Headlines

La Suède portera un maillot faisant référence aux lacs du pays. Les Suédoises restent sur 3e place lors de la Coupe du Monde 2019 en France. Le Japon se présentera notamment avec un maillot rose pouvant également faire penser aux cerisiers fleuris.

L'Espagne, qui reste sur un Euro décevant, arborera une tenue mettant en avant les fonds marins. La Roja pourrait réintégrer les joueuses qui s'étaient éloignées de la sélection ces derniers mois.

Les deux sélections sud-américaines dont la tunique a été diffusée sont l'Argentine et la Colombie. La première était présente lors du dernier Mondial tandis que la seconde avait manqué l'échéance française. Le maillot de l'Argentine met en avant la Cordillère des Andes et adopte ses couleurs ensoleillées. La Colombie se présentera avec une tenue colorée, violette et rose. La Coupe du Monde se tiendra du 20 juillet au 20 août prochain, en Australie et en Nouvelle-Zélande.