Coupe du monde féminine 2023: la FIFA voudrait encore interdire les brassards arc-en-ciel, selon l'Allemagne

La fédération allemande de football affirme que la Fifa ne veut pas que sa capitaine porte son habituel brassard arc-en-ciel lors de la Coupe du monde féminine 2023. L'instance mondiale temporise.

Moins d'un an après la polémique "One Love" au Qatar, la même problématique se pose pour la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). Comme le Daily Mail, la FIFA a fait savoir à la fédération allemande de football que le port d'un brassard arc-en-ciel ne serait pas autorisé durant la compétition. D'après une responsable allemande, les capitaines devront se contenter d'un brassard standard estampillé Fifa.

"La Fifa nous a informés qu'elle souhaitait que toutes les nations participantes portent le brassard de la Fifa", a déclaré Maika Fischer, team manager de la sélection allemande. Selon Bild, l'instance mondiale a rejeté une demande d'exception, alors que la capitaine allemande Alexandra Popp a l'habitude depuis plusieurs années de porter la bannière LGBTQIA+ sur les terrains. "Nous échangeons ave d'autres nations pour trouver des solutions communes", a déclaré la sélectionneure Martina Voss-Tecklenburg.

La FIFA "dialogue" avec les sélections

Face aux débats naissants sur la question, la Fifa a communiqué mercredi après-midi pour affirmer que des discussions étaient toujours en cours: "Lors d'un séminaire organisé plus tôt dans la journée, la Fifa a été interrogée sur l'équipement et les règlements de compétition en relation avec la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. La Fifa souhaite réitérer qu'aucune décision n'a été prise concernant les brassards. La Fifa s'engage à poursuivre le dialogue avec les joueurs et les associations membres".

Pour la Coupe du monde masculine 2022, la Fifa avait interdit à une poignée de sélections d'arborer un brassard inclusif "One Love" lors du Mondial qatari, pour proclamer leur attachement à la lutte contre toutes les discriminations et notamment celles contre les personnes LGBTQIA+.